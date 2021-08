RP – nein danke

Knapp 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um 210 Gemeinden und Städte und damit auch um etwa 2,8 Millionen Einwohner. Wobei der Ausdruck „kümmern“ jetzt einmal ganz wertneutral betrachtet sein möchte. Worum geht es: um das Regierungspräsidium. Was für ein opulenter Begriff. Dabei handelt es sich um keine Regierung. Und das Wort Präsidium ist kein geschützter Begriff, was nur am Rande erwähnt sei.

Und um was kümmert sich so ein Regierungspräsidium? Ganz klare Aussage: Um alles! Und hier scheint das Problem zu beginnen. Das Regierungspräsidium ist eine sogenannte Mittelbehörde. Natürlich ist es (vielleicht) reiner Zufall, dass Mittelbehörde und Mittelmäßigkeit ähnlich klingen.

Nun, von einem „Fanclub“ des Regierungspräsidiums in Karlsruhe hat man bislang wenig gehört. Vielleicht denkt mancher auch an die verschlüsselten Bewertungen bei Arbeitszeugnissen, wenn es etwa heißt: „Sie (oder er) hat sich stets redlich bemüht . . .“ Das „aber“ kann sich dann jeder selbst denken. Womit wir leider Gottes wieder beim Regierungspräsidium wären. Bei Wikipedia lesen wir beispielsweise, dass dann, wenn „eine Gesamtheit von Anforderungen, zu deren erfolgreicher Bewältigung beziehungsweise zu deren Erfüllung die Ressourcen beziehungsweise Fähigkeiten, insbesondere die Leistungsfähigkeit einer Organisation nicht ausreichen“ von einer Überforderung gesprochen werden kann.

So viel Ehrlichkeit muss sein: Man kann bei allem Wohlwollen den Eindruck nicht loswerden, dass Grundüberlegungen wie etwa Logik, Zusammenarbeit, Absprachen überhaupt nicht Sache des Regierungspräsidiums sind. Die jüngsten Fälle mangelnder Information und logischer Abläufe in Neulußheim sind nur einer von vielen Beispielen in ganz Nordbaden, wie es eigentlich nicht laufen sollte. Und wenn man an „Nichtlaufen“ denkt, so kommt einem die Peinlichkeit der Rheinbrückensanierung in den Sinn. Natürlich kann es beispielsweise beim Umbau eines Gartenhäuschen passieren, dass man ein paar Sachen vorher nicht richtig einschätzt, bei der Renovierung einer Brücke über den Rhein sollte man andere Maßstäbe ansetzen. Und es ist nicht nur unsere engere Region hier, in denen das Regierungspräsidium mit seinen Planungen und seiner Arbeit (zumindest zu Beginn) für genügend Stoff für Büttenreden und ironische Kerwezeitungen sorgt.

Manche Skeptiker fordern ja, man müsste die Regierungspräsidien, die mitunter als bunter Verwaltungs-Gemischtwarenladen betrachtet werden, zum schnellstmöglichen Zeitpunkt auflösen und durch effektivere Strukturen ersetzen. Manche würden das am liebsten zum Jahresende machen. Andere bereits zum Ende des laufenden Monats. Wie meinte doch der österreichische Dichter Karl Heinrich Waggerl so treffend: „Man kann seinen Beruf auch dadurch verfehlen, dass man ihn ausübt.“