Ruckzuck ein Schwarzfahrer

Sind Sie schon mal schwarz gefahren, natürlich unwissentlich? Ich bin neulich in so eine Situation gekommen. Mit dem Jobticket und später mit der Karte ab 60 bin ich viele Jahre problemlos durch die Region gefahren. Buchen übers Internet für Bahnreisen mit der Bahncard war für mich nie ein Problem. Wegen der Pandemie und Nichtnutzung kündigte ich vor Monaten die Karte ab 60.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neulich hatte ich in Mannheim einen Termin und der Fahrkartenautomat am Bahnhof stellte mich vor ein paar Probleme. Sonneneinstrahlung, dreckige Oberfläche und dann sich durch das Programm quälen. Wie machen das bloß ältere Leute? Tageskarte, ja, passt. Aber wo kann ich meine Bahncard angeben? Nach mehreren Versuchen, hoffentlich kriege ich noch die Bahn, eine einfache Fahrt mit Bahncard gefunden. Drei Stunden gültig. Keine Info, wie weit und wie oft ich in Mannheim mit der Straßenbahn fahren kann.

Da ich ja keine Tageskarte hatte, brauchte ich für die Rückfahrt wieder eine Karte. Am Automaten am Paradeplatz das gleiche Spiel, dauerte nur etwas länger. Am Preis habe ich erkannt, das muss sie sein, meine Fahrkarte. Rückgeld und das kleinere Ticket gleich in meinen Geldbeutel und mit der Straßenbahn zum Bahnhof.

„Fahrkartenkontrolle!“ Die Kontrolleurin schaute mich strafend an. „Sie haben kein gültiges Ticket, Sie fahren schwarz.“ „Nein, nein, schauen Sie, ich habe das Ticket vor einer halben Stunde für 4,60 Euro am Paradeplatz gelöst, ich habe noch die Hinfahrkarte, da steht auch 4,60 Euro drauf. Und hier ist meine gütige Bahncard.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Jetzt bekam ich einen Vortrag, alle Mitfahrenden horchten zu. Peinlich? Nein, ich hatte doch bezahlt, versuchte ruhig und freundlich zu bleiben. Von erhöhtem Fahrgeld war die Rede und dann endlich ihre Aussage, was ich falsch gemacht hätte: das Miniticket nicht abzustempeln. Ich könnte ja morgen noch einmal mit dieser Karte fahren (gut zu wissen, dachte ich ketzerisch). „Ich fahre seit 15 Monaten das erste Mal mit der Bahn, lasse das Auto stehen, kämpfe mit den Automaten und, wo stempele ich das Ticket ab? Habe ich auf der Hinfahrt auch nicht gebraucht.“

Gut, ich hatte einen Fehler gemacht und war eindeutig in der schlechteren Position. Letztendlich entwertete sie meine Fahrkarte mit einem schnellen Riss und ich habe wieder etwas gelernt: Fahrkarten sind abzustempeln. Fragt sich nur, wo?