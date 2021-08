Russische Eier to go

Neulußheim. Die Pandemie geht auch am Verein der Landfrauen nicht spurlos vorbei, das beliebte Sommerfest kann nicht ausgerichtet werden. Weshalb beschlossen wurde – Corona-bedingt werden die beliebten russischen Eier dieses Mal to go bei den Landfrauen angeboten.

Am Sonntag, 22. August, gibt es von 11 Uhr bis 15 Uhr die leckeren Russischen Eier beim Biolandhof Merz in der Waghäuseler Straße. Verwendet werden wie gewohnt, frische regionale Zutaten als auch Bioland-Produkte. Außerdem werden Salatteller nach Landfrauenart angeboten. Selbstverständlich wird alles frisch zubereitet, wie man es von den Landfrauen gewohnt ist.

Da die Speisen lediglich to go angeboten werden, bitten die Landfrauen um telefonische Bestellung bis zum Donnerstag, 19. August, unter der Telefon 06205/39 70 50, Elke Lammel, oder per E-Mail an LandFrauenNeulussheim@web.de.

Es wird auch ein kleines Kontingent für den „spontanen Hunger“ bereitgehalten. dh

