Neulußheim. Nachdem einige Papiersammlungen in Neulußheim wegen Corona komplett ausgefallen sind, wird nun die Sammlung an diesem Samstag, 13. März, von 9 bis 12 Uhr mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen auf dem Messplatz an der Goethestraße wieder durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung.

Es werden mehr Helfer der Freien Wähler im Einsatz sein; alle tragen geschlossene Kleidung, Handschuhe und Mundschutz. Die Anlieferer werden gebeten, nicht auszusteigen.

Alle Zufahrten nutzen

Die Helfer entnehmen das Papier direkt aus dem Kofferraum. Zur An- und Abfahrt sollen alle Zufahrten benutzt und auf die Einweiser geachtet werden. „Bitte helfen Sie mit, dass alles geordnet und unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen abläuft. Haben Sie Geduld und Verständnis – es ist zu aller Sicherheit und Gesundheit“, lautet der Appell der Freien Wähler. zg