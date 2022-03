Neulußheim. Bei Rindfleisch und Meerrettich bleibt im Allgemeinen kein Auge trocken. Das Küchenteam von „Gemeinsam statt einsam“ – da kann man im Gemeindesaal ein schmackhaftes Essen in Gesellschaft einnehmen – hatte sich alle Mühe gegeben, eine sanfte Schärfe in die Soße zu zaubern. Bevor aber Rindfleisch, Meerrettich und die dazugehörigen Kartoffeln serviert wurden, stellte sich Vikarin Joana Notheis den Mittagsgästen kurz vor. Aus Johannes 15, 1-8 „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht“ hatte sie Worte mitgebracht, die sie auf den eFrühling bezog.

Jetzt hatte das Küchenteam um Gerda Schellenberger und Dr. Ralf Wagner alle Hände zu tun. „Darf es noch etwas Fleisch und Meerrettich sein“, so Bruno Schmidt, Renate Hettwer und Claudia Hörger, nachdem der erste Hunger bei den Gästen gestillt war. Jutta Fischer, Ingeborg Ullrich und Karin Ruiness sorgten für Nachschub an Getränken. Abschluss war die von Dorle Konrad vorbereitete Schwarzwaldcreme. Katharina Thorn, Ingrid Rausch und Marianne Seitz kümmern sich stets um den großen Abwasch.

Anmeldungen für den nächsten Mittagstisch (es gibt Maultaschen) bei Gerda und Josef Schellenberger unter Telefon 06205/32241. rhw

