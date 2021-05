Schachtel für viele Zwecke

Neulußheim. Der Muttertag wird am Sonntag, 9. Mai, gefeiert. Dieser Anlass eignet sich immer wieder für Kinder, etwas Schönes für die liebe Frau Mama zu basteln. Dafür hat sich Point-Leiterin Yvonne Diehm eine tolle Bastelüberraschung überlegt: Blumenschachteln aus Pappmaché werden direkt nach Hause geliefert, zusammen mit Glitzersteinen, die als Verzierung dienen. Das einzige, was selbst benötigt wird, sind Flüssigkleber und Wasserfarben, damit die Schachtel schön bunt angemalt und mit den Steinchen beklebt werden kann.

Diese kann dann entweder mit einer süßen Überraschung gefüllt oder als Schmuckdose verwendet werden. Wer nicht nur für den Muttertag, sondern auch gerne für sich selbst solch eine schmucke Schachtel basteln möchte, darf dies gerne tun – einfach die Stückzahl dafür angeben.

Wer Interesse an der Aktion hat, meldet sich am besten per E-Mail an jugendtreff-point@gmx.de unter Angabe der Postadresse, damit das Bastelpaket ausgeliefert werden kann. Auch per Telefon 06205/39 22 66 kann man das Bastelset für zuhause bestellen.

Ansichtsexemplare der Blumenschachtel gibt es auf der Homepage des Neulußheimer Jugendtreffs unter www.jugendtreff-point-neulussheim.de. zg

