„Schreiben ist meine große Occupation“

Neulußheim. Gut besetzt war der große Saal des evangelischen Gemeindehauses, als der zweite Vorsitzende des Heimatvereins Martin Braun die Kunsthistorikerin Sonja Lucas aus Aachen zu einem bemerkenswerten Abend über das Leben der Prinzessin Elisabeth Charlotte, heute umgangssprachlich Liselotte von der Pfalz genannt, begrüßte. Ihr Referat reichte von der Kindheit Liselottes, geboren am 27. Mai 1652 in Heidelberg, bis zu deren Ableben am 8. Dezember 1722 in Saint-Cloud bei Paris in Frankreich.

Prinzessin Elisabeth Charlotte war die älteste Tochter von Kurfürst Karl Ludwig und Charlotte von Hessen-Kassel. Sie wurde, nachdem sich ihre Eltern getrennt hatten, als Ziehkind zur Schwester ihres Vaters, Sophie von der Pfalz, später Kurfürstin von Hannover, gegeben. Diese Tante blieb lebenslang ihre wichtigste Bezugsperson und war ihr Mutterersatz.

Als Kind war sie ein Wildfang

Auf der großen Leinwand sah man die etwas trotzig drein schauende Liselotte im Alter von etwa vier Jahren, welche die Referentin als „forsch-frech“ beschrieb: Sie war mehr Junge als Mädchen, spielte gerne mit den Spielzeugen aus Holz und den Gewehren des Bruders, viel lieber als mit Puppen. Die Kleine lebte von 1652 bis 1659 in Heidelberg, hatte dort viel Freiheit und war ein Wildfang. 1659 bis 1663 lebte sie in Hannover-Herrenhausen bei ihrer Tante Sophie, umgab sich mit Tieren, tollte mit den Hunden im Garten.

Die Tante war freiheitlich gesinnt, intelligent, hatte Kontakt zum Philosophen Leibniz, prägte Liselotte. Danach war diese bis 1671 wieder in Heidelberg, besuchte Schwetzingen und Mannheim. Auch Walldorf, Wiesloch und Hockenheim wird in Büchern erwähnt. Die Historie berichtet von Walderdbeeren aus der Schwetzinger Hardt, die „besser schmeckten als in Frankreich“. Auch über die Geschichte von Sumpfschildkröten im Karl-Ludwig-See in Ketsch, Nähe Johanneshof, die damals für drei Gulden in Suppen serviert wurden, wusste Sonja Lucas zu berichten. „In Neulußheim wäre sie sicherlich gerne gewesen, doch diesen Ort gab es damals bekanntlich noch nicht“, schmunzelte Lucas.

Erdbeeren aus Schwetzingen

In ihren Erinnerungen beschreibt Liselotte von der Pfalz die Heidelberger Luft, die „über die Maßen gut ist“, von Schlittenfahrten mit dem Prunkschlitten und verklärten Ereignissen. Liselotte war unkonventionell, hat in ihren Briefen kein Blatt vor den Mund genommen. Das waren ihre kleinen Freuden am Hof. Viele Dias belegten das Geschriebene. In den erhaltenen etwa 6000 Briefen ging es unkonventionell zu, wurde ungeniert über die Intrigen des Hofes geschimpft, war ein ungewöhnlich deftiger Wortschatz zu finden.

Auf der Leinwand war das Porträt Liselottes im Alter von 15 bis 16 Jahren zu sehen, das sie manierlich und im heiratsfähigen Alter – ihre Überzeugung war allerdings „Ehe ist nicht so mein Ding“ – zeigt. Kurfürstlich gekleidet sieht sie allerdings nicht mehr so frei und glücklich aus. Liselotte trat in eine neue Phase ihres Lebens ein: 1671 wurde die Prinzessin aus der Pfalz mit Philipp I., Herzog von Orléans (1640 bis 1701) und Bruder von Ludwig XIV. verheiratet. Um die guten Beziehungen mit Frankreich auszubauen, unterschrieb der Vater den Heiratsvertrag sofort.

Liselotte von der Pfalz wurde erstmals im Jahr 1673 Mutter. Sie gebar insgesamt zwei Söhne und eine Tochter. Ihr erster Sohn verstarb im Alter von drei Jahren, den sie sehr betrauerte und was ihr außerordentlich zusetzte.

Am französischen Hof hatte Liselotte deutsche Vertraute und dadurch die Gelegenheit deutsch zu sprechen und zu schreiben genutzt. „Schreiben ist meine große Occupation“, betonte sie. Sie hatte übrigens ein eigenes Schreibkabinett im Schloss Saint-Cloud. Sie schrieb täglich mindestens zwei Briefe. Rund 60 000 Briefe sind in 30 Jahren aus ihrer Feder gekommen.

Mit deftiger Sprache

„Frei von der Leber weg hat Liselotte geschrieben“, wusste Sonja Lucas. So hat sie in ihren Briefen auch über die französisch/deutsche Küche Einblick gegeben: „frantzosche ragoust kann ich nicht eßen, Sawerkrautt undt brauner Kohl schmecken mir beßer.“ Ganz besonders gerne aß sie deutschen Specksalat. Die Prinzessin litt unter den höfischen Zwängen, beispielsweise, dass ihr Ehemann die deutschen Weihnachtsbräuche nicht gestattete.

Wie gut, dass sie die Schreiberei hatte, so konnte sie sich alles von der Seele schreiben. In späteren Jahren hat sie viele Lebensweisheiten niedergeschrieben – alles in der „feindlichen“ Umgebung des Hofes von Versailles. Noch immer findet man heute Briefe, die zum Teil versteigert werden.

Mit diesen Worten beendete Sonja Lucas ihren Vortrag über die Passion des Briefeschreibens der berühmten Prinzessin aus Heidelberg, Liselotte von der Pfalz. Martin Braun bedankte sich für den informativen Vortrag bei der Kunsthistorikerin mit einem Blumengebinde.