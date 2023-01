Schulanfänger melden

Neulußheim. Die Schulanfängeranmeldung für die zukünftigen Erstklässler findet am Mittwoch, 15. Februar, zwischen 13.30 und 17 Uhr in der Lußhardt-Schule statt.

In diesem Jahr sind alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2023 sechs Jahre alt werden (geboren bis 30. Juni 2017), schulpflichtig und müssen an der zuständigen Grundschule angemeldet werden. Die Eltern haben eine Einladung hierfür erhalten.

Alle Kinder, die zwischen dem 1. Juli 2023 und dem 30. Juni 2024 sechs Jahre alt werden (geboren zwischen dem 1. Juli 2017 und 30. Juni 2018), können ebenfalls an der Schule angemeldet und eingeschult werden, wenn die Erziehungsberechtigten den Schulbesuch wünschen (so genannte Stichtagsflexibilisierung). Voraussetzung ist die Schulbereitschaft des Kindes, die von der Schulleitung festgestellt wird. Für Informationen hierzu steht das Sekretariat telefonisch unter 06205/3 17 21 oder per Email kontakt@lusshardt-schule.de zur Verfügung. zg