Schwalben dürfen in „Neubauten“ ziehen

Neulußheim. Wohnraum ist knapp, das ist bekannt. In den nächsten Wochen entsteht in der Zeppelinstraße in Feldrandlage ein neues Wohngebiet. Für die jetzigen Anwohner wird das mit vielen Unannehmlichkeiten verbunden sein und deshalb ist es umso schöner, dass vor wenigen Tagen in einer Hauruckaktion Wohnraum mit Hilfe der Gemeinde innerhalb kürzester Zeit geschaffen wurde.

Die Feldrandlage der Straße ist und war für die jetzt wieder aus wärmeren Gefilden kommenden Schwalben Futterstelle und luftiges Fluggebiet. Die ersten Schwalben sind schon angekommen und suchen ihre im Herbst verlassenen Nester auf.

Unterm Dach: Bauhofleiter Bodo Roß bringt die „Schwalben-Wohnungen“ an. © Hanspeter Rausch

In der Zeppelinstraße 16 gab es viele Jahre unterm Dach mehrere Nester für die Schwalben, die im Herbst baufällig wurden. Christel Schlicker wandte sich an den Diplombiologen Hanspeter Rausch, der Verbindung mit dem Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar aufnahm.

Die neuen Nester wurden noch im Winter geliefert und nun mit der spontanen Hilfe von Bauhofleiter Bodo Roß angebracht. Ein symphatischer Beitrag der Gemeinde zum aktiven Naturschutz und zur ersten Wohnbebauung in der Zeppelinstraße.

Futtersuche besser andernorts

„Egal, was es kostet“, sagte Christel Schlicker, „die Schwalben sind es mir einfach wert. Viele Jahre haben sie mich erfreut. Ich konnte sie von meinem Fenster beobachten, wie sie wie kleine Segler durch die Luft glitten“. Sorge bereiten ihr die bald beginnenden Baumaßnahmen, die die umtriebigen Vögel bei ihrer Futtersuche vertreiben könnten. Aber beim Flug in luftiger Höhe gibt es ja noch genügend landwirtschaftliche Flächen in Richtung Altlußheim zu erspähen, um die Jungvögel mit Nahrung zu versorgen.

Nun hofft sie, dass die Nester bald bezogen werden und die Familienplanung der Schwalben beginnen kann. Die erste „Neubauwohnung“ in der Zeppelinstraße lädt dazu ein.

