Neulußheim. Lätare (Freut euch) heißt der Sonntag in der Fastenzeit, der auch „kleines Ostern“ genannt wird. Dieses Jahr wird er am 14. März begangen. Da hat auch die evangelische Kirchengemeinde Neulußheim etwas zu feiern: Beim Gottesdienst ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche wird Organist Gerhard Müller für 25 Jahre Dienst an der Orgel in der Gemeinde durch Christoph Diez, den Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, geehrt. Der Jubilar sitzt auch an seinem Ehrentag an der Orgel und gestaltet mit einer Abordnung des Kirchenchors den Gottesdienst musikalisch.

Anmeldungen werden im Pfarramt, Telefon 06205/3 11 30. oder per E-Mail an: neulussheim@kbz.ekiba. de entgegengenommen. Der Zutritt zur Kirche ist aufgrund der Corona-Hygienevorschriften weiterhin nur mit medizinischer oder FFP2-Maske gestattet. zg