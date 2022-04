Shakespeare-Dinner für Ukraine-Hilfe

Neulußheim. Zum Geburtstag des großen englischen Dichters veranstaltet Andreas Sturm ein „Dinner with Shakespeare“ mit einer Lesung zu „Shakespeares Venedig“. Zwei der größten Dramen, „Othello“ und „Der Kaufmann von Venedig“, spielen in der Renaissance-Metropole.

Das Dreigängemenü besteht aus einer Lauchsuppe mit Whisky-Baguette, einem Shepherd‘s Pie (vegetarische Alternative ein Gemüse Pie) und einem Geburtstagskuchen, mit kostenloser Whisky-Auswahl zum Anstoßen, angerichtet vom „EventWerk Brömmer“.

Das Dinner findet am Dienstag, 26. April, 19 Uhr, in der Signalstube im Alten Bahnhof in Neulußheim statt. Der Eintrittspreis beträgt 35 Euro. Die Einnahmen werden an ein Hilfsprojekt für die Ukraine gespendet. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: sturm@andreas-sturm.com oder Telefon 06205/3 64 05 71. zg

