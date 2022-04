Sich wohlfühlen bei Bratwürsten und Kartoffelsalat

Neulußheim. Das seit 2016 erfolgreich bestehende Projekt „Gemeinsam statt einsam“ fand für dieses Jahr sein vorläufiges Ende. Hatte man kurz vor dem Pandemieausbruch noch im Januar 2020 zu Tisch gesessen, so fiel in 2021 das gemeinsame Essen komplett aus. Umso glücklicher war man, im März 2022 wieder zu beginnen.

Nicht, dass jemand arm oder einsam sein musste, um am Mittagstisch teilzunehmen. Gedanke war und ist, so die Teamleiter Gerda Schellenberger und Dr. Ralf Wagner sowie Pfarrerin Katharina Garben, für jedermann ein gutes, schmackhaftes Essen anzubieten. Und dass es in Gemeinschaft immer besser schmeckt, zeigten die vielen Gäste, die an den sechs Freitagen im Gemeindesaal am gedeckten Tisch Platz nahmen.

Und was stand nicht alles auf der Speisekarte: Gemüseeintopf, Putengeschnetzeltes, Linsen und Spätzle, Rindfleisch und Meerrettichsoße, Maultaschen und zu guter Letzt Kartoffelsalat mit Bratwurst. Vegetarier kamen auch zu ihrem Recht. Getränke und ein Dessert rundeten das Essen jeweils ab. Viel Wert wurde vom Küchenteam auf frische Zutaten, möglichst aus regionalem Anbau gelegt. Sechs Wochen wurde geplant, eingekauft, gekocht, der Saal vorbereitet, serviert und die Küche blitzblank verlassen. Nur durch das hochmotivierte Küchen- und Serviceteam sowie Helfer wie Stefan Dietrich und Josef Schellenberger konnte dieses Projekt ge-stemmt werden – mit großem ehrenamtlichen Engagement und viel Freude. Dorle Konrad zauberte all die Wochen für die Leckermäulchen Desserts.

Pfarrerin Katharina Garben dankte eingangs allen Helferinnen und Helfern für ihr unermüdliches Wirken und auch den Gästen für ihr Kommen. Dank ging auch an die Sparkasse Heidelberg mit Regionalleiterin Barbara Vogel und Filialleiter Manuel Gottfried für die großzügige Spende aus dem PS-Sparen. Dank ging an alle Sponsoren, die das eine oder andere zum Gelingen beigesteuert hatten: Gemüse vom Biohof Merz, Äpfel vom Obsthof Hoffmann und Bratwürste der Firma Cornelius.

In ihrem Tischgebet aus Psalm 23 „Du bereitest einen Tisch für mich“ schlug die Pfarrerin einen Bogen vom heute hier gedeckten Tisch zum Tisch von Putin, der dazu diene Abstand und Macht zu demonstrieren: „Am Tisch, an dem wir sitzen, werden nicht nur Speisen geteilt, sondern auch der Seele mit Worten Nahrung gegeben. Worte des Ortes und Geschichten des Glaubens.“ Garben dankte Gott für gute Worte in schlimmen Zeiten und für neue Hoffnung in diesen Tagen.

Abschied fällt schwer

So hieß es nun nach dem servierten Kartoffelsalat und dem leckeren Dessert (Waffeln mit Sahne und Kirschen) Abschied nehmen. Das Team meinte: „Ja, alles hat seine Zeit. Aber diese Zeit, die wir gemeinsam mit den Gästen geteilt haben, war etwas Schönes und Besonderes. Auch in 2023 wollen wir das Projekt ,Gemeinsam statt einsam’ gerne ehrenamtlich weiterführen. Die eingegangenen Spenden aus den aufgestellten Behältern dürften ausreichen.“

„Die Gemeinsamkeit und das Essen in Gemeinschaft nach dieser langen entbehrungsreichen Corona-Zeit waren wie ein Geschenk für mich. Ich habe so viele nette Menschen getroffen, die ich lange vermisst habe. Habt großen Dank dafür“, sagt uns ein Gast, der sich schon auf Januar 2023 freut, wenn es wieder heißt „Gemeinsam statt einsam“.