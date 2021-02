Neu-/Altlußheim. Wer sich auf ein Gespräch mit Sigrid Beck in der behaglichen Atmosphäre ihres großzügigen Anwesens in Altlußheim einlässt, erfährt unweigerlich einiges über sie, über ihr erfülltes Leben in Beruf und Familie, aber auch beim Turnerbund Germania, dessen Vorsitzende sie nun schon seit 20 Jahren ist. Viel weiß sie von den Anfängen im Verein zu erzählen, von ihrer abwechslungsreichen Tätigkeit, von den Herausforderungen als Vorsitzende und wie sich die Vereinslandschaft verändert hat.

„Aktiv im Verein bin ich schon seit mehr als 25 Jahren“, sagt sie. „Als wir nach Altlußheim gezogen sind, brachten wir unsere Kinder hier zum Leichtathletiktraining. Als danach die ganze Abteilung nach Neulußheim zog, wo 1975 beim Turnerbund eine Leichtathletikabteilung aufgebaut wurde, waren ich und mein Mann von Anfang an dabei. Wir haben uns in die Vereinsarbeit eingebracht, so dass wir bald in die Abteilungsleitung aufgenommen wurden, mein Mann als Abteilungsleiter und ich als seine Stellvertreterin.“

Zur Person: Sigrid Beck Sigrid Beck ist 1944 in Obergimpern bei Bad Rappenau geboren, wo sie auch zur Grundschule ging. In Neckarbischofsheim besuchte sie das Gymnasium, machte das Abitur in Sinsheim und studierte an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Ihre erste Stelle als Lehrerin hatte sie in Bad Rappenau. 1972 zog sie mit ihrer Familie nach Altlußheim. Zunächst unterrichtete sie an einer Schule in Oftersheim, danach wechselte sie nach Neulußheim, wo sie fast 30 Jahre, bis zur Pension, als Lehrerin tätig war. Sigrid Beck ist mit Helmut Beck verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder. her

Das war 1979. Dann ging es Schlag auf Schlag weiter: 1987 hatte Beck die Funktion der Kassiererin und Schriftführerin der Abteilung inne, 1994 war sie Beisitzerin im Turnrat, 1996 wurde sie zweite Vorsitzende und 2001 erste Vorsitzende. „Zunächst leitete ich alle sieben Abteilungen des Vereins kommissarisch“, erläutert Beck, „ab 2003 als gewählte Vorsitzende.“ Denkt sie an diese Zeit zurück, wird sie nostalgisch: „Damals war es noch einfach, einen Verein zu führen, es gab noch keine PCs, keine Faxgeräte und auch kein Internet. Wir haben alles mit der Schreibmaschine, per Telefon oder in persönlichen Gesprächen erledigt.“ Und sie fügt hinzu: „Auch die Mitglieder waren noch stark vertreten, überall, wo es nötig war, packten sie voller Begeisterung an, sie empfanden den Verein noch als Sozialgemeinschaft, wo jedes Mitglied Verantwortung übernimmt. Leider entwickeln sich zurzeit die Vereine im Allgemeinen immer mehr zu Dienstleistungsgesellschaften.“

Auf die Frage, was sie zu solch enormem ehrenamtlichen Engagement motiviert, antwortet Sigrid Beck, ohne lange zu überlegen: „Diese Arbeit liegt mir sehr, ich verspüre Freude dabei und habe das nötige Fingerspitzengefühl, mit Menschen umzugehen, bei Auseinandersetzungen schlichtend einzugreifen, Kompromisse zu finden, so dass zum Schluss immer Harmonie herrscht.“

Mitgliederzahl gestiegen

Wichtig war es ihr hervorzuheben: „Das ehrenamtliche Engagement nahm vor allem, seit ich in Pension bin, einen großen Platz in meinem Leben ein, aber ohne meinem Mann, der mich in allem sehr unterstützt, und ohne dem wunderbaren Team hätte ich all das, was den Verein heute ausmacht, nicht geschafft.“

Und was den Verein ausmacht, seit Beck die Vereinsführung übernommen hat, wird im weiteren Verlauf des Gesprächs deutlich: Die Mitgliederzahl ist gestiegen und auch finanziell ist der Verein gut aufgestellt, vor allem wegen der Angebote im Breiten- und Leistungssport, die sich immer neu am Bedarf der Bevölkerung orientieren, sowie wegen der Erfolge, die viele Sportler in regionalen, nationalen und sogar internationalen Wettkämpfen erzielten. Als erster Verein in Baden erhielt die Abteilung Rhythmische Sportgymnastik den Titel „Turntalentschule“. Für Neues ist die Vorsitzende offen, das beweist die Deflectics-Abteilung mit Selbstverteidigungs- und Fitnesstraining.

Eine besondere Herausforderung für Sigrid Beck und ihre Mitstreiter war die Organisierung des 110. und 125. Jubiläums mit dem Staffellauf, dann die Erstellung der neuen Satzung, vor allem aber die Datenschutzverordnung und die Ausrüstung mit digitaler Technik. Sie hat eingeführt, dass die Mitglieder ab 70 im Advent zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen werden.

Untrennbar mit ihrem Namen verbunden ist die vereinseigene Halle am Messplatz. Aufgebaut schon 1956, war die Überlegung, sie abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen oder zu renovieren. Da für die meisten der älteren Mitglieder die Halle ein Stück Vereinsgeschichte war, stimmten sie für die Renovierung. So stand die Dachisolierung an, Einbau von Duschen und Umkleiden, Innen- und Außenisolierung, Verlegung eines neuen Fußbodens, Anbau eines Lagerraumes und vieles mehr. „Ein Neubau wäre vielleicht vorteilhafter gewesen“, meint die Vorsitzende, doch beugte sie sich dem Willen der Mehrheit. Rückschläge verhehlt Sigrid Beck ebenfalls nicht wie die Auflösung der Tischtennisabteilung oder die Aufgabe des Vereinslokals.

Kuriose Geschichten

Außerdem weiß sie viele kuriose Geschichten zu erzählen. Noch heute muss sie lachen, wenn sie an eine zurückdenkt: „Bevor ich Vorsitzende wurde, gab es keine einzige Frau im Vorstand. Federführend war die Männer-Handballabteilung. Und plötzlich waren die zweite Vorsitzende, die Kassiererin, die Schriftführerin ebenfalls Frauen, vorne saß kein einziger Mann. In der Zeitung kam ein Bericht mit der Überschrift ,Turnerbund Germania in Frauenhand’, die Retourkutsche kam ein paar Tage später: Ein Mitglied der Handballabteilung fand den Zeitungsausschnitt in seinem Briefkasten, wo handgeschrieben darunter stand: Schande! Schande! Schande!“ Später hat Beck erfahren, dass der Mann, der das schrieb, zu den alten Handballern gehörte. Er bezog sich nicht auf die Frauen im Vorstand, er fand es nur beschämend, dass kein Mann von der Handballabteilung bereit war, Verantwortung zu übernehmen.

Corona als Herausforderung

Corona beschert dem Turnerbund zurzeit zusätzliche Herausforderungen: Bei der ersten Lockerung war eine Stundenplanung mit den Abteilungen erforderlich, Hygienekonzepte für beide Hallen und für die Trainingsgruppen auszuarbeiten. Dann kam der Stopp. „Einige Abteilungen bieten mit den vorhandenen Möglichkeiten Online-Training an, aber das ersetzt natürlich nicht die soziale Bindung und die Kommunikation miteinander“, erläutert die Vorsitzende. „Was uns Sorgen macht, ist die Frage, wann uns die gemeindeeigene Halle für den Trainingsbetrieb zur Verfügung steht und ob nach dem Lockdown wieder alle Ehrenamtlichen ihre Trainingsgruppen übernehmen werden. Dennoch sehe ich optimistisch in die nahe Zukunft.“

Viel gäbe es noch zu berichten über diese Frau, die sich großer Beliebtheit erfreut. Sogar der Bürgermeister ließ sich einmal zu der Aussage bewegen: „Was wäre Neulußheim ohne den Turnerbund?“ Dass sie nun im Alter von 75 Jahren den Vorsitz in jüngere Hände legen möchte, ist verständlich. „Doch das ist nicht so einfach“, glaubt sie, „wer bürdet sich heute ehrenamtlich so viel Arbeit auf?“