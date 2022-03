Solidarität mit Schwachen

Neulußheim. Soziale Gerechtigkeit und Solidarität mit den Schwächeren der Gesellschaft sind besonders in diesen schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie wichtige Themen und von je her zentrale Themen der SPD. Dass man auch in diesen von Abstand geprägten Zeiten hilfreich tätig sein kann, zeigen wiederum die Neulußheimer Sozialdemokraten mit ihrem Spendenaufruf für die Hockenheimer Tafel. Eine erneute Sammlung für die Tafel soll von Montag, 4. April, bis Samstag, 9. April, stattfinden.

Den Tafeln kommt immer mehr an Bedeutung zu. Steigende Preise und geringe Einkommen zwingen viele Familien, sich über die Tafel mit Lebensmitteln zu versorgen. Eine Vorratshaltung ist wegen knappen Geldes nicht möglich. Supermärkte, Bäckereien und anderen Geschäften sind zwar großzügig, doch auch sie bestellen ihre Waren immer knapper. Zudem erschweren die Hamsterkäufe der Bevölkerung es den Tafelnutzern, günstige Grundnahrungsmitteln zu kaufen.

Die SPD sammelt Lebensmittel . © SPD

Bereits zu Weihnachten war der SPD-Ortsverein überwältigt von der Spendenfreudigkeit der Neulußheimer, als viele Wäschekörbe voller haltbarer Lebensmittel an die Hockenheimer Tafel gehen konnten.

Tonnen stehen im Ortsgebiet

Wegen des großen Erfolgs hat sich der Vorstand des SPD-Ortsvereins entschlossen, in der Zeit vom 4. bis 9. April wieder seine großen Infotonnen mit dem Hinweis auf die Sammelaktion für die Hockenheimer Tafel an verschiedenen Stellen im Ort aufzustellen. In den danebenstehenden Körben können haltbare Lebensmittel eingelegt werden. Auch Körperhygieneartikel können gebracht werden. Und vielleicht findet man in den Körben für die Kinder einen Schoko-Ostergruß?

Der SPD-Ortsverein würde sich freuen, wenn es mit der erneuten Aktion gelingt, wieder viele haltbare Lebensmittel für die Hockenheimer Tafel zu sammeln. „Zeigen Sie Herz mit den Schwächeren unserer Gesellschaft, die es immer noch während der Corona-Pandemie besonders schwer haben“, fordert der Vorstand auf.

Sammelkörbe stehen bei Familie Engelhardt in der Bahnhofstraße 51, vor der Buchhandlung Jutta Dräger steht eine Infotonne, in der Altlußheimer Straße 11 bei Gemeinderat Hanspeter Rausch und in der Zeppelinstraße 14 bei Gemeinderätin Renate Hettwer gleichfalls. rhw