Sommerfest an der Neulußheimer Grillhütte

Neulußheim. Das große Sommerfest der Freien Wähler Neulußheim findet traditionell am dritten Sonntag im Juli in der Grillhütte statt. Am heutigen Sonntag, 17. Juli, ab 11 Uhr ist die Bevölkerung aus nah und fern wieder eingeladen, kurzweilige Momente bei den Freien Wählern zu verbringen.

Außer den bekannten Hausmacher-Gerichten und Hacksteaks erwarten verschiedene Salatteller, eine große Kuchentheke sowie eine reichhaltige Tombola die Besucher. Parkmöglichkeiten gibt es direkt auf dem angrenzenden Festplatz, Navigation Eichelgartenweg 5.