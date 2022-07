Sommergottesdienste in Altlußheim und Neulußheim starten

Altlußheim. Am Emil-Frommel-Haus in Altlußheim beginnen Pfarrerin Katharina Garben und Pfarrerin Eva Weisser mit einem Abendgottesdienst die Reihe der Lußheim Sommergottesdienste. Während der Sommerferien feiern beide evangelischen Gemeinden ihre Gottesdienste zusammen. Pfarrerinnen, Vikarin, Prädikanten, Musiker und Kirchengemeinderäte beteiligen sich an dem bunten Gottesdienstprogramm.

Am Sonntag um 19 Uhr wird der Auftaktgottesdienst im Freien stattfinden, für kalte Getränke nach dem Gottesdienst sorgen die beiden Kirchengemeinden, die musikalische Gestaltung übernimmt Georg Oberst.

Es geht darum, die Besucher auf die Sommerferien einzustimmen und die Vorzüge des Reisens und die Vorteile des Zu-Hause-Entschleunigens zu bedenken. Am Sonntag, 7. August, 11 Uhr, geht es weiter mit einem Lußheim Familiengottesdienst in Neulußheim mit Vikarin Joanna Notheis. Am Sonntag, 14. August, 10 Uhr predigt Pfarrerin Katharina Garben in Altlußheim.