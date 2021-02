Neulußheim. Ein Großprojekt im Ortskern steht unmittelbar bevor – die Sanierung der Carl-Benz-Straße zwischen Julius-Schickard- und Altlußheimer Straße, heißt es in einer Pressemittelung der FWV-Fraktion. Da aufgrund von Corona eine Versammlung mit Anwohnern nicht zulässig ist, hat die Fraktion bei einem Spaziergang den Verlauf der künftigen Baustelle besucht und konnte dabei mit dem ein oder anderen Anwohner mit Abstand ins Gespräch kommen.

AdUnit urban-intext1

Großes Unverständnis sei dabei seitens der Anwohner wegen der geplanten Baumscheiben geäußert worden. Angesichts der vielen Vorgärten habe die Straße bereits viel Grün – warum müssten nun die eh schon reduzierten Parkplätze weiter dezimiert werden? Eine Frage, die die Freien Wähler sehr gut verstehen würden, denn genau mit diesem Anliegen sei man bereits im Rat an den „Ideologieparteien“ gescheitert.

Beeinträchtigungen gering halten

Wie stark der Parkplatzschwund tatsächlich sei, werde vielen wohl erst nach Fertigstellung bewusst werden. Und in der Carl-Benz-Straße habe sich bei einigen Hofeinfahrten gezeigt, dass diese zum Durchfahren in den Hinterhof zu schmal seien, was einmal mehr die Forderung widerlegen würde, die Fahrzeuge in die Höfe und Garagen zu stellen.

Beeinträchtigungen werde es während der Bauzeit im Bereich der Altlußheimer Straße geben, da der Parkplatz in der Carl-Benz-Straße, den Kunden der Bäckerei, der Apotheke und der Arztpraxis nutzen würden, nicht zugänglich sei.

AdUnit urban-intext2

Auch bei der täglichen Versorgung der Anwohner werde es je nach Bauverlauf tagesabhängig Veränderungen geben. Die FWV hofft, dass die Baufirma diese Bedürfnisse sensibel in den Bauablauf integriert. sn