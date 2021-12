Spaß am Lesen wecken

Neulußheim. Ab sofort können sich alle Eltern ein kostenloses Bilderbuch für ihre dreijährigen Kinder in der Gemeindebücherei abholen. Das Pappbilderbuch steckt in einer Tasche mit blauem Henkel und ist Teil der Aktion „Lesestart 1-2-3“. Die Gemeindebücherei ist eine der über 5200 Bibliotheken, die daran teilnehmen.

„Wir entdecken die Natur“ – das liebevoll gestaltete Pappbilderbuch macht das gemeinsame Lesen und Erleben ganz leicht. Auf jeder Seite sind viele bunte Klappen, die geöffnet werden wollen und Fragen, die beim Betrachten der Bilder gestellt werden können. Das Buch ist eine kleine Reise durch die Jahreszeiten und beantwortet auch so spannende Fragen wie die, was Enten denn im Wasser suchen, wenn sie mit dem Kopf untertauchen.

„Lesestart 1-2-3“ ist ein bundesweites Programm zur frühen Sprach- und Leseförderung. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und von der Stiftung Lesen durchgeführt.

Tipps für Vorleser

Ziel ist, schon kleine Kinder für Bücher und das Lesen zu begeistern und Eltern zu motivieren, das (Vor)Lesen mehr in den Alltag einzubauen. Eine kleine Broschüre, die ebenfalls in der Tasche steckt, enthält viele Tipps zum Vorlesen und Erzählen – in mehreren Sprachen, sodass die Fibel einem größeren Personenkreis dienen kann. Denn mittlerweile ist bekannt, wie wichtig Vorlesen für die Entwicklung der Kinder sein kann.

Abholung während Öffnungszeiten

Das aktuelle Set für Dreijährige ist das dritte Set des bundesweiten Programms von „Lesestart 1-2-3“. Es kann während der Öffnungszeiten der Gemeindebücherei abgeholt werden. Diese sind dienstags von 16 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 13 Uhr, donnerstags von 16 bis 19 Uhr sowie freitags von 16 bis 18 Uhr.

Die ersten beiden Sets für ein- und zweijährige Kinder gibt es bei der U 6- und U 7-Vorsorge in den teilnehmenden Kinder- und Jugendarztpraxen. zg