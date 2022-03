Spenden für Ukraine abgeben

Neulußheim. Bei der Freiwilligen Feuerwehr wird derzeit ein zweiter Hilfstransport für die Ukraine zusammengestellt, der am Wochenende auf die Fahrt an die polnisch-ukrainische Grenze aufbrechen soll. Nach Rücksprache mit den Kooperationspartnern werden dieses Mal von der Wehr ausschließlich bestimmte Güter angenommen und mitgenommen. Benötigt werden haltbare Lebensmittel, wie Reis und Nudeln, Babynahrung, Konserven und Windeln sowie medizinische Hilfsmittel (Verbandsmaterial). Mitgenommen werden sollen alte Handys mit Ladekabel, Powerbanks, Wasserkocher, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen sowie funktionstüchtige Heizlüfter. Die Feuerwehr bittet darum, die Sachen in Kartons zu verpacken und diese zu beschriften.

Die Spenden können am heutigen Donnerstag, 17. März, und Freitag, 18. März, jeweils zwischen 15 und 18 Uhr am Haus der Feuerwehr abgegeben werden.