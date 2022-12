Springerle, Deftiges und ein Sketch

Neulußheim. Bingo hält die grauen Zellen munter und macht zudem in der Gemeinschaft jede Menge Spaß. An diesem Nachmittag blieben die Bingokarten ausnahmsweise mal in der Schachtel. Stattdessen nahmen die Spielerinnen am weihnachtlich gedeckten Tisch Platz, um gemeinsam Kaffee zu trinken und selbst gebackene Springerle zu genießen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Gläschen Sekt stimmte auf den Nachmittag ein. Die Bäckerinnen bekamen ein dickes Lob. Renate Schöner und Renate Hettwer hatten einen kleinen Sketch vorbereitet. Was man so alles im ICE nach Neulußheim erlebt, wenn sich ein Trampel und eine feine Dame im Abteil begegnen, brachten die beiden herrlich zum Ausdruck.

Feine Dame nicht mehr fein

Der Trampel wollte stets mithalten, wenn sich die feine Dame schminkte oder sich ein Gläschen Sekt einschenkte. Ende der Begegnung: Die feine Dame war auf einmal gar nicht mehr fein, als sie dem Trampel den Landjäger entwendete und rasch den Zug verließ.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Heimat- und Kulturkreis (mit Fotostrecke) Gelungene Premiere: Weihnachtsmarkt im Heimatmuseum in Ketsch Mehr erfahren

Bevor es einen Imbiss mit Kartoffelsalat und Wurst gab, erfreute Renate Hettwer mit Weihnachtsgedichten und Geschichten sowie mit einem gesungenen eiligen Weihnachtslied, in dem viele bekannte Weihnachtslieder in aller Kürze vorkamen. Renate Schöner machte sich den Spaß, das Alter der Gekommenen von 70 bis 94 Jahren zusammenzuzählen. 1069 Jahre hatten an diesem Tag jede Menge Spaß. Von Alter keine Spur.

Mit einem zauberhaften Geschenk aus der gefüllten Bingokasse und einem Glas selbst gemachtem Gelee verabschiedeten sich alle mit vielen guten Wünschen für das Weihnachtsfest. rhw