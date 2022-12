Staffeltitel für Neulußheimer Kickerinnen

Ein wahres Herzschlagfinale boten die D-Juniorinnen der SC Olympia Neulußheim am letzten Spieltag der Landesliga-Staffel 4. Vor der letzten Partie lagen der SC Klinge-Seckach und der SON nach Punkten gleichauf, der Club aus dem Odenwald besaß aber ein um sechs Treffer besseres Torverhältnis. Als dann Klinge-Seckach am letzten Spieltag auch noch ein 7:0 beim TSV Obergimpern vorlegte, half den Neulußheimerinnen nur noch ein Sieg mit mindestens 14 Toren Unterschied gegen den Eberbacher SC. Bereits eine Woche zuvor wurden im Auswärtsspiel beim direkten Konkurrenten die Weichen für den Staffelsieg gestellt, als die D-Juniorinnen aus Neulußheim ein 2:2 erspielten. Das Unmögliche machten die Schützlinge der Trainer Jan Ostler und Philipp Merkel mit einem 14:0 tatsächlich möglich und holten sich mit dem Wunschergebnis und damit einem Tor Vorsprung auf den SC Klinge-Seckach die Meisterschaft.

„Zu dieser überragenden Saisonleistung haben alle Mädels beigetragen, da sie gelernt haben, gemeinsam als Mannschaft aufzutreten und so auch gegen die starke Konkurrenz zu bestehen“, freute sich Jugendleiter Reiner Merkel über den großen Erfolg. Am Ende gingen die Neulußheimerinnen mit einem Torverhältnis von 53:14 Treffern in zehn Partien ins Ziel. Der weitere Konkurrent SSV Waghäusel wurde auf den dritten Platz verwiesen. wy