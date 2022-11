Stelldichein edler Tropfen

Neulußheim. Seit über elf Jahren begeistert das „EventWerk“ Liebhaber edler Tropfen aus der Region und gewann so manchen durch seine exklusiven Verkostungen im urigen Gewölbekeller des „Alten Bahnhofs“ in Neulußheim hinzu. Zeit, Resümee zu ziehen – waren in den Anfängen des „EventWerk“ die Probierabende eine reine Männerdomäne, sind es heute geschlechtergemischte Veranstaltungen, was nicht zuletzt an der angebotenen Partnerpauschale zum Schnupperpreis der Veranstalterin Katja Brömmer liegt. Oftmals blieb es nicht beim Schnuppern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spricht man Katja Brömmer auf ihre Beweggründe für die Tastings an, erklärt sie: „Meine Inspiration ist es, die Menschen zu erreichen, sie gut zu unterhalten, zu verwöhnen mit kulinarisch anspruchsvollen Happen und ganz wichtig, dass sie schöne Erinnerungen nach der Veranstaltung als Gepäck mit nach Hause nehmen. Niemals hätte ich geahnt, dass wir nun seit über einem Jahrzehnt diese Tastingserie veranstalten dürfen und freue mich sehr, dass es nach über zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder losgelegt werden kann. Jedoch habe ich in der Pandemiezeit nicht die Hände in den Schoß gelegt, sondern meine Kunden mit Gourmetboxen zu Weihnachten, Ostern, Valentinstag und Muttertag verwöhnt. Deshalb biete ich auch im neuen Jahr die Valentinstagbox am 14. Februar an. Den Inhalt der Box finden Sie auf meiner Homepage.“

Scalopps, Gin und Whisky

Die Tastingreihe 2023 von „EventWerk“ startet wie gewohnt im Signalkeller im „Alten Bahnhof“. Den Anfang macht am Samstag, 14. Januar, das Insel-Hoping (Arran, Mull, Springbank) – die Teilnehmer springen von Tobermory nach Arran und von Arran zu Springbank und dies natürlich nicht ohne Proviant, denn „EventWerk“ hat die schottische Spezialität Scalopps im Gepäck.

Mehr zum Thema Katholisches Pfarrzentrum Parallelen und Unterschiede Mehr erfahren

Am Freitag, 17. März, dreht sich in der Signalstube alles um den deutschen Gin. Bei „German-Gin“ erhält Brömmer von den Kurpfalz-Distillers, Prof. Dr. Udo Weis, Unterstützung – die Besucher erfahren alles Wissenswerte über die deutschen Ginsorten und lauschen mit einem leckeren Gin Tonic in der Hand unterhaltsamen Anekdoten.

Worauf am Samstag, 18. März, die einmalige Weinweltreise mit dem fliegenden Weinbarden Jens Seeberger folgt. Hier verkosten die Gäste Spitzenweine aus aller Welt und zu jeder Probe bekommen sie eine landestypische Spezialität gereicht – genießen, schlemmen, kommunizieren!

Ein absolutes Highlight für Freunde der torfigen und rauchigen Single Malts wird das „Islay-Special“ am Samstag, 22. April. Die Inhaberin von „EventWerk“ nimmt ihre Besucher mit wunderbarem und eindrucksvollem Bildmaterial in alle Destillerien der Insel mit und in jeder Brennerei werden die Teilnehmer eine Kostprobe erhalten. Sie erwarten an diesem Abend nicht die Standard-Whiskys, sondern sie kommen in den Genuss der „Spezialitäten“ der verschiedenen Islay-Brennereien.

Als Imbiss gibt es Flammlachs direkt aus der Feuerschale und wer den Abend mit einer schönen Zigarre abrunden möchte, hat hier Gelegenheit dazu.

Alle Verkostungen sind auch als Geschenkgutschein erhältlich, so dass sie gut unter den Weihnachtsbaum passen.

Info: Weitere Informationen unter www.eventwerk-broemmer.de oder telefonisch unter 06205/ 30 83 49.