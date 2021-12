Vor fast genau einem Jahr. Kurz vor Weihnachten. In der Ortsmitte von Neulußheim springt ein Mann um die Mittagszeit über einen Zaun. Im Hof des Anwesens schaut er sich um. Als er nichts Verwertbares entdeckt, versucht er ein Fenster im Treppenabgang zum Keller aufzuhebeln. Das misslingt ihm. Er setzt das Stemmeisen an mehreren Stellen des Küchenfensters an. Doch auch hier scheitert er.

