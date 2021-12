Sturm wählt in Berlin

Neulußheim. Auf Vorschlag der baden-württembergischen CDU-Landtagsfraktion wurde Andreas Sturm vom Landtag von Baden-Württemberg zum Mitglied der 17. Bundesversammlung gewählt, die am 13. Februar 2022 den nächsten Bundespräsidenten wählen wird, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Bundesversammlung ist die größte parlamentarische Versammlung der Bundesrepublik und tritt alle fünf Jahre zusammen. Ihr werden bei der Wahl im Februar, die in Berlin stattfinden wird, insgesamt 1472 Mitglieder angehören, 736 Bundestagsabgeordnete sowie 736 von den Landesparlamenten bestimmte Mitglieder.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund der Corona-Pandemie und der notwendigen Hygiene- und Abstandsregelungen wird die Bundesversammlung nicht im Plenarsaal des Deutschen Bundestages, sondern in der großen Halle des Paul-Löbe-Hauses stattfinden, das sich unweit des Reichstagsgebäudes befindet. Seitens der Landtagsfraktionen werden neben den Landtagsabgeordneten auch Personen des öffentlichen Lebens vorgeschlagen. Mit Blick auf die Region entsendet die CDU-Landtagsfraktion neben Sturm auch Fußball-Nationaltrainer Hansi Flick, der in Bammental wohnt. Auch die CDU-Landtagsabgeordnete Christiane Staab aus dem benachbarten Wahlkreis Wiesloch wird mit dabei sein.

„Für mich ist das eine große Ehre, für die ich sehr dankbar bin. Ich freue mich darauf, die Bürgerinnen und Bürger meines Wahlkreises Schwetzingen bei der Wahl des deutschen Staatsoberhaupts vertreten zu dürfen“, so Sturm. zg