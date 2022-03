Sturm will Bläser voranbringen

Region. Bei der Jahreshauptversammlung des Blasmusikverbandes Rhein-Neckar, die als Onlinemeeting stattfand, wurde der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Sturm zum Verbandsvorsitzenden gewählt. Helmut Spannagel, der stellvertretende Vorsitzende, hatte den Verband in den vergangenen Monaten kommissarisch geleitet.

Spannagel fasste in seinem Bericht die vergangenen Monate zusammen: „Die Corona-Pandemie und ihre Folgen werden die Amateurmusik in Baden-Württemberg noch lange Zeit begleiten. Viele Monate des eingeschränkten Musizierens haben ihre Spuren in der Vereinslandschaft hinterlassen.“ Spannagel bedankte sich deshalb bei der Landesregierung, die eine umfangreiche finanzielle Unterstützung bereitstellte.

Der neue Vorstand Vorsitzender: Andreas Sturm, stellvertretender Vorsitzender: Helmut Spannagel. Kassierer: Manfred Link. Stellvertretende Jugendleiter: Anna Kubesch und Jan Otto. Verbandsdirigent: Dennis Nussbeutel. EDV- und Medienbeauftragter: Frank Fischer. htz

Nun, im 90. Jahr des Verbandsbestehens, sei es wichtig, den Posten des Verbandsvorsitzenden wieder zu besetzen, erklärte Spannagel. Als er Guido Wolf, dem Präsidenten des Blasmusikverbands Baden-Württemberg, von seiner Kandidatensuche erzählte, bekam er den Tipp, Andreas Sturm anzusprechen.

Spross einer Musikerfamilie

Dieser stammt selbst aus einer Musikerfamilie und war früher als Jugendleiter des Musikvereins „Harmonie“ Neulußheim tätig. Seit April 2021 ist er Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Schwetzingen. Bei seiner Vorstellung gab er Einblick, wo er die Schwerpunkte seiner zukünftigen Arbeit sieht: War Jugendarbeit schon vor Corona wichtig, um das Weiterbestehen der Musikvereine zu sichern, habe die Jugendarbeit besonders unter den Corona-Einschränkungen gelitten und rücke somit noch mehr in den Mittelpunkt.

Während Musiker, die seit Jahren aktiv sind, leichter wieder zum gemeinsamen Musizieren zurückkehren, hätten sich Jugendliche oft andere Aktivitäten gesucht, insbesondere im digitalen Raum. Deshalb gelte es, als Verband die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen, da es keine Musterlösung gebe: „Die Details sind von Ort zu Ort unterschiedlich“, sagte Sturm. Bei möglichen Kooperationen unterstütze der Verband gerne, so gut er kann. In diesem Zusammenhang lobte Sturm das „Vorzeigeprojekt Verbandsjugendorchester“, das 2022 sein zehnjähriges Bestehen feiert – unter anderem mit einem Jubiläumskonzert am 30. Oktober in Dossenheim.

Bei der Wahl wurde Andreas Sturm einstimmig zum Vorsitzenden des Blasmusikverbandes Rhein-Neckar gewählt. Der Vorstand war allerdings nur kurz komplett: Volker Oberst, seit 2018 Kreisverbandsjugendleiter und des Verantwortlicher für das Verbandsjugendorchester, musste nach vier erfolgreichen Jahren seinen Posten aufgeben, um seinen privaten, beruflichen und vor allem anderen ehrenamtlichen Pflichten gerecht zu werden.

Der Vorstand dankte Volker Oberst für die geleistete Arbeit und verabschiedete sich mit einem „bis bald“ – ist er doch selbst Vorsitzender eines Musikvereins. Da sich an diesem Abend für diese Funktionen kein Ersatz finden ließ, beschloss die Versammlung, den Posten für ein Jahr vakant zu lassen, damit der Vorstand in der Zwischenzeit Interessenten suchen kann. Mit Anna Kubesch und Jan Otto als stellvertretende Jugendleitende sei die Jugendarbeit im Kreisverband trotzdem gut aufgestellt.

Eine weitere Abstimmung gab es über die Absenkung des Mitgliedsbeitrags des Verbandes für das Jahr 2022: Durch einen Sparkurs, gutes Wirtschaften, aber auch dank der überdurchschnittlichen finanziellen Unterstützung des Landes für Veranstaltungen während der Pandemie hat der Kreisverband einen Überschuss erzielt. Dieses Geld soll zurück an die Vereine vor Ort fließen, damit diese mehr Geld für Jugendarbeit und Nachwuchsförderung haben. Auch dieser Vorschlag fand eine Mehrheit.

Im Anschluss stellten die stellvertretenden Jugendleiter ihre aktuellen Themenschwerpunkte, die verbandsinterne Konzeption der Juniorabzeichen (Anna Kubesch) und die Modernisierung der Verbandshomepage durch Jan Otto vor.

Wichtiger Beitrag zum Kulturleben

Dem Blasmusikverband Rhein-Neckar gehören 75 Vereine an. Während der Corona-Zeit kamen zwei neue dazu: die „Bigband im Quadrat“ sowie die „Heidelberg and District Pipes and Drums“, das erste Dudelsack-Ensemble im Landesverband Baden-Württemberg.

Zum Abschluss dankte Andreas Sturm Helmut Spannagel für seine unermüdliche Arbeit und bekundete seine Vorfreude, die Vereine sowie Musikerinnen und Musiker in den nächsten Monaten bei Konzerten, Versammlungen und Ehrungen kennenzulernen und mit den Vereinen einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben in unserem Land zu leisten. zg