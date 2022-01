Sturm zieht in Landtag ein

Neulußheim. Das vergangene Jahr war auch ein Jahr der Wahlen, sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene. Bei den Landtagswahlen holte Andre Baumann (Grüne) das Direktmandat, Daniel Born (SPD) und Andreas Sturm (CDU) zogen über das Zweitmandat in den Landtag ein und Sturm ist damit wohl der erste Sohn der Gemeinde, der sie in Stuttgart vertritt. Bei der Bundestagswahl gab es in der Gemeinde keine Überraschung – der Christdemokrat Olav Gutting lag knapp vor der SPD. Im Wahlkreis holte er das Direktmandat und ist der einzige Abgeordnete, der ihn in Berlin vertritt. / aw

