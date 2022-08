T-Shirts kreativ verschönert

Neulußheim. Keine Frage, die Kinder lieben das Batiken im Jugendtreff Point. Weshalb dessen Leiterin Yvonne Diehm, nachdem mehrfach gefragt wurde, warum im Ferienspaß kein T-Shirt-Batiken angeboten werden, diesen Punkt mit ins Point-Ferienprogramm aufgenommen hat. Viele Kinder freuten sich darüber, sodass sich Neun an der Zahl mit mitgebrachten T-Shirts im Point versammelten.

Zuerst erklärte Yvonne Diehm den teilnehmenden Kindern kurz die Batiktechnik und half ihnen zusammen mit FSJler Michael Siedler beim Knoten und Umwickeln der Shirts.

Wenn die Wolle zu locker sitzt, kann Farbe durchkommen und der Batikeffekt kommt nicht so deutlich zur Geltung. Also gaben sich die Kinder viel Mühe beim Knoten und schon durften die Shirts in die verschiedenen Lieblingsfarben der Kinder getaucht werden. Nun hieß es für alle geduldig warten, bis man sie wieder aus der Farbe nehmen und in eine neue Farbe tunken durfte.

Sobald die T-Shirts durchgefärbt waren, gingen die Kinder ans Waschbecken zum Auswaschen und Wolle aufschneiden. Jeder freute sich über das entstandene Muster und war zufrieden mit seinem Meisterwerk. zg