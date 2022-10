Tagung und edle Tropfen

Neulußheim. Zu einem Austausch trafen sich die Mitglieder des Gewerbevereins Neulußheim. Ort des von Vorsitzender Katja Brömmer initiirten Treffens war Freinsheim, wo die Spezialitäten des Neumitglieds „Dubbedos“ und von Fliesen Ballreich spendiertes Bier genossen wurden. Mit Weinen und Backwaren der Bäckerei Bauer bestückt, ging es bei kühlen Temperaturen und windig-feuchter Wetterlage über die Weinberge bis nach Weisenheim am Berg. Der Sprühregen tat der guten Laune aber keinen Abbruch. Das Ziel war das Weingut und die Brennerei der Familie Sippel.

Ein gut gelaunter Thomas Sippel empfing die Vereinsmitglieder und gewährte einen Einblick in die Räume des Weinguts und der Destillerie. Kellermeister Leif stellte sich als ehemaliger Neulußheimer vor und erkannte auch gleich noch einige Gesichter seiner Gäste. Da schmeckte der direkt im Gärprozess befindliche neue Wein gleich noch besser. Dabei gab Leif fachkundige Informationen zur Herstellung. Natürlich wurden auch die Weine des aktuellen großen Sortiments verkostet, hier verfügt der traditionsreiche Familienbetrieb über eine interessante Bandbreite.

Bei der Whisky-Messe präsent

Besondere Leidenschaft hegt Thomas Sippel für seine Destillerie, mit der er auch schon öfter bei der Schwetzinger Whisky-Spring-Messe präsent war. Die Mitglieder konnten hier nicht nur einen Blick in die Brennerei, sondern auch in die Schatzkammer werfen, wo Whiskys viele Jahre lang gelagert werden. Abgerundet wurde der Meinungsaustausch durch ein Flammkuchenessen in der hauseigenen Straußwirtschaft.

Den gemütlichen gemeinsamen Abschluss zwischen den Holzfässern des Weinguts nutzte Katja Brömmer, im Namen des Vereins dem langjährigen Vorstandsmitglied Dietmar Bauer für seinen unermüdlichen Einsatz für das Neulußheimer Gewerbe zu danken und ein Präsent zu überreichen. mib