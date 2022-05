Es sind große Fußstapfen, die Christian Lörch hinterlässt. 21 Jahre lang hat er den evangelischen Kindergarten im Podey-Haus geleitet, nun ist er in die Altersteilzeit gewechselt. Beim Gemeindefest am Sonntag, 22. Mai, wird er in den Ruhestand verabschiedet. Dabei wird Nachfolgerin Tanja Remle vorgestellt, die seit 1. März im Haus ist.

Zwei Monate der Einarbeitung, einer gemeinsamen

...