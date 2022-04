Tauffest am Blausee im September

Region. Die evangelischen Kirchengemeinden aus Altlußheim, Neulußheim und Reilingen bieten am Sonntag, 18. September, ein Tauffest am Blausee an. Nach den wunderschönen Tauffesten in 2018 und 2020 gibt es jetzt zum dritten Mal die Möglichkeit, sich im Blausee taufen zu lassen.

Taufen in einem See kommt dem ursprünglichen Taufverständnis der Bibel sehr nahe. Einige Täuflinge sind bereits angemeldet, darunter Babys, Kleinkinder, Jugendliche und Erwachsene. Weitere Anmeldungen nimmt das Pfarrbüro Neulußheim entgegen per E-Mail an neulussheim@kbz.ekiba.de oder per Telefon 06205/3 11 30.

Da wahrscheinlich der Zugang zum Blausee im September wegen Bauarbeiten nur über den hinteren Eingang erfolgen kann, wird ein Shuttleservice aus Altlußheim und Neulußheim angeboten. zg

