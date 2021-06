TBG Neulußheim hat Gemeinde auf die Beine gebracht

Neulußheim. Den ganzen Ort auf die Beine zu bringen, mit Bewegung gegen den Corona-bedingten Stillstand anzukämpfen, war das Ziel einer Aktion, zu der vom Turnerbund Germania (TBG) aufgerufen wurde. Sechs Wochen lang sollten Bewegungsangebote den Menschen Lust auf ebensolche machen, so die Idee der Aktion.

Fünf Ehrenamtliche des TBG hatten die Idee und gleich noch deren Ausgestaltung und Durchführung übernommen. Der Plan war einfach: Zu Wochenbeginn gibt es jeweils vier neue Bewegungsangebote, macht in sechs Wochen – auf diese Dauer war die Aktion angelegt – 24 Bewegungsangebote, die sich über jeweils wechselnde Stationen im Ort verteilten.

Die Teilnahme an den Bewegungsangeboten war weder an ein Alter noch an eine Mitgliedschaft beim TBG geknüpft, der ganze Ort war zum Mitmachen eingeladen, weshalb die jeweiligen neuen Übungsstandorte zum Wochenbeginn in unserer Zeitung veröffentlicht wurden, sodass jeder wusste, wo die nächsten Stationskarten zu finden waren.

Die einzelnen Angebote waren leicht umzusetzen und, insbesondere für die jüngeren Teilnehmer, pfiffig in Szene gesetzt. Da gab es beispielsweise den Käferlauf, um nur eine Übung mal herauszugreifen. Im Prinzip handelt es sich dabei um eine Rumpfbeuge, allerdings in der Aufgabe anders formuliert: Es galt, die Finger auf die Knie zu legen und sie wie Käfer so weit wie möglich in Richtung Füße hinunterlaufen zu lassen. Im Idealfall wurden die Zehen berührt, wenn vielleicht auch erst nach mehreren Versuchen. Doch wie so oft nicht nur im Sport – Übung macht den Meister. Der Käferlauf hörte übrigens auf den Spitznamen „Maja“.

Wie gesagt, der Plan des Quintetts war einfach, die Umsetzung schon ambitionierter. Die einzelnen Übungen wurden in Skizzen dargestellt, die immer montags an den einzelnen Bewegungsstationen ausgehängt wurden. Die Teilnehmer wiederum hatten die Möglichkeit, sich von der Homepage des TBG eine Laufkarte herunterzuladen und mit ihr die insgesamt 24 Stationen zu absolvieren. Und jetzt kommt die „Maja“ ins Spiel – der Name der Übung musste in die Laufkarte eingetragen werden, diente als Nachweis, dass die Übungsstation besucht worden war.

Sehr zum Verdruss der Ehrenamtlichen wurde die tolle Aktion von einigen Spaßvögeln torpediert, die immer wieder Stationskarten entwendeten. Doch das TBG-Quintett ist gleichfalls sportlich unterwegs und so wurden fehlende Stationskarten nach jedem entsprechenden Hinweis schleunigst ersetzt. Womit unterm Strich die Aktion wohl nicht nur die Fitness der Teilnehmer, sondern auch der Organisatoren erhöht hat.

Große Resonanz erlebt

Stichwort Teilnehmer: Es wird wohl immer im Verborgenen bleiben, wie viele sich an der Aktion beteiligten, nicht jeder der teilnahm, dokumentierte dies mit einer Laufkarte. Viele Neulußheimer nutzten die Ideen für Bewegung im Freien punktuell oder sporadisch. Doch lässt die Resonanz auf eine ordentliche Zahl schließen, von der die Jugendleiterin der Turnabteilung Heike Mößner-Koch erfuhr. Sie hatte die Aufgabe übernommen, die Fleißigsten unter den Teilnehmern mit kleinen Preisen auszuzeichnen – TBG-Jugendleiter Philipp Hoffmann war beruflich verhindert.

Dies war das einzige Indiz, dass der Verein von der Akzeptanz seiner Bewegungsangebote hat – die Anzahl der zugeschickten Laufkarten. Und die lohnten die Mühen. Unter den Teilnehmer wurden die Kinder ausgezeichnet und hierbei hatten drei die Nase vorn, die alle Stationen besucht und alle Übungen absolviert hatten. Dokumentiert mit ihren Laufkarten, die sowohl den Namen der Übung, als auch das beigefügte Bild enthielten – in unserem Beispiel von Maja logischerweise eine Biene.

Heike Mößner-Koch lobte die Kinder, die mit ihren Eltern zur Preisverleihung bei der Vereinsturnhalle auf dem Messplatz erschienen waren – wegen der Pandemie eine Freiluftveranstaltung – für ihren Fleiß und ihre Ausdauer. Als kleine Belohnung erhielten die drei kindgerecht gestaltete Urkunden und ein TBG-Shirt. Und unter verschiedenen Bewegungsspielen durfte sich jedes Kind ein Geschenk aussuchen.

Offensichtlich, so das Fazit von Mößner-Koch, hat das Bewegungsangebot allen Beteiligten Spaß gemacht, sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen. Und es war ein toller Anreiz in dieser Zeit der geschlossenen Sportstätten, sich im Freien zu bewegen, neue Impulse für sportliche Übungen erhalten zu haben.