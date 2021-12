Neulußheim. Die evangelische Kirchengemeinde Neulußheim sucht für ihr Technikteam helfende Hände, die Filmaufnahmen mitgestalten und in der Postproduktion mitwirken möchten. Wer älter als 16 Jahre ist, Spaß am Filmen, Schneiden und Bearbeiten von Videos hat, der ist genau richtig. Die Kirchengemeinde ist auch bereit, Aufwandsentschädigungen zu zahlen. Nähere Infos gibt Diakon Jascha Richter unter der Telefonnummer 06205/ 311 30 oder per E-Mail an jascha.richter@kbz.ekiba.de

