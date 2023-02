Tee unter Verdacht

Kaffee und Tee gehören angeblich zu den Drogen. Jeder Kaffeeliebhaber kann das sicher bestätigen, wenn er auf sein geliebtes Getränk verzichten muss. Meine besten Freunde Ulla und Arne leben in Schweden. Immer, wenn ich dort hinfliege, sind im Reisegepäck Lebensmittel vom Wackelpuddingpulver bis hin zu einer bestimmten Schokoladensorte dabei, die meine Freundin in Schweden nicht erhält. Zu Geburtstagen geht auch manchmal ein Päckchen oder Paket auf die Reise.

Kurz vor Weihnachten bat mich Teeliebhaberin Ulla, ihr diese leckeren, mit Aromadüften versehenen Weihnachtstees zu senden. Damit der Tee schnellstmöglich ankommt, nahm ich einen großen wattierten Um-schlag und legte die Beutel mit einem Gruß hinein. Wochenlang wartete Ulla auf die Sendung und wir waren schon der Meinung, sie sei verloren gegangen.

Dann die Überraschung: Vom Zoll geöffnet und dann eingeschweißt und zugestellt. Ulla und ich haben uns schlapp gelacht, man hätte uns von Eskilstuna bis Neulußheim hören können. Wir stellten uns vor, wie Drogenspürhunde den Geruch von gebranntem Mandel- oder Glühweintee in der Nase hatten und anschlugen. Dazu noch die weiche Verpackung.

Eigentlich richtig, diese Vorsicht. Gerne hätten sich die Zöllner einen leckeren Tee machen können, wir hätten nichts dagegen gehabt. Aber in Zukunft kommt die Droge Tee wieder ins Handgepäck. Oder doch lieber in den Koffer? Am Flughafen muss man ja auch durch den Zoll . . .