Traktoren und Motoren

Neulußheim. Am Fischerheim am Eichelgartensee, beim Schorsch, findet am Sonntag, 9. Oktober, ab 11 Uhr, ein Schleppertreffen der Oldtimerfreunde Hoggene statt. Ob Deutz, Hanomag, Porsche, Eicher, Lanz oder Güldner, viele Raritäten sind vertreten und sehr gepflegt.

Hanomag, Lanz oder Holder wurden damals auch als Zweitakt-Dieselmotoren gebaut und sind heute sehr, sehr selten. Diese Motoren kommen nur noch als Schiffsdiesel zum Einsatz. Der Vorteil der Zweitakt-Dieselmotoren bestand darin, dass diese Motoren im Vergleich zum Viertakter, belastbarer waren. Die Zugkraft war wesentlich höher.

Der älteste ausgestellte Schlepper ist ein Einzylinder-Verdampfer der Marke Allgaier aus dem Jahre 1949. Weitere Infos bei Fritz Rösch, Telefon 06205/1 40 45. zg