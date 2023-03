Trickbetrüger und Abzocke

Neulußheim. Die Veranstaltungsreihe „Sicher fit unterwegs“ ist am Dienstag, 14. März, 15 Uhr, zu Gast bei „Aktiv im Alter“ im evangelischen Gemeindehaus.

Mit zunehmendem Alter ziehen sich nicht wenige Menschen aus verschiedenen Gründen in ihre vier Wände zurück. Dadurch werden sie immer unsicherer, wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen. Sie werden nicht zuletzt aufgrund dessen leichter zum Opfer von Kriminalität. Viele ältere Bürger leben außerdem allein und haben immer weniger Kontakte.

Deshalb haben Betrüger an der Haustüre und auch am Telefon oft leichtes Spiel, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus, mit der auf die Veranstaltung hingewiesen wird. Wertvolle Tipps, auch zu wirkungsvollem Verhalten, werden in dem Vortrag im Gemeindehaus vermittelt.

„Aktiv im Alter“ wird gemeinsam von der Gemeinde Neulußheim und der evangelischen Kirchengemeinde veranstaltet. Gereicht wird wie immer kostenfrei Kaffee und Kuchen und es bleibt genügend Zeit, sich miteinander zu unterhalten.

Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht erforderlich. Das evangelische Gemeindehaus ist barrierefrei erreichbar. aö