TTC Waldhaus in Neulußheim gestaltet weiter die Tennisanlage um

Neulußheim. Die Umwandlung der Tennisanlage des TTC Waldhaus hin zu einem Treffpunkt für Menschen, die sich nicht nur für Sport, sondern auch für Geselligkeit interessieren, schreitet mit Riesenschritten voran. Derzeit werden auf der Anlage am Waldesrand, an der Landstraße zwischen Neulußheim und Reilingen, die Arbeiten am Außengelände vorangetrieben.

Der Ärger über die verpasste Chance, das Gebäude, in dem früher ein Tennisshop untergebracht war, in ein Vereinsheim zu verwandeln, ist vielleicht noch nicht gänzlich verzogen, doch trübt er nicht den Blick von Vorsitzendem Rüdiger Saam und dem stellvertretenden Vorsitzenden des TTC Waldhaus, Michael Hampel, der nach vorne gerichtet ist. Wenn es dort nicht geklappt hat, dann muss es halt an anderer Stelle funktionieren, so das Credo der Vorstandsmitglieder.

Vereinsstruktur aufbauen

Lange Jahre war der TTC Waldhaus durch die Familie Kritzer privatwirtschaftlich geführt. Was die sportliche Seite nicht berührte, die Erfolge waren da, im geselligen Bereich jedoch eher hemmend wirkte: Wer Tennisspielen wollte, der zahlte seinen Obolus, wie in jedem Sportstudio, und ging anschließend seiner Wege. Was natürlich nicht im Sinne des vor drei Jahren aus der Taufe gehobenen Vereins sein kann, der das Gemeinschaftsgefühl beschwören möchte.

Saam und Hampel steht eher der Sinn danach, eine Gemeinschaft zu formen, einen Verein auf die Beine zu stellen, bei dem die Mitglieder auch abseits des Sports mit anpacken, bei dem nach Spiel oder Training noch zusammengesessen wird und der sich durch eine Jugendabteilung eine Basis für die Zukunft schafft. Und dem die Mitglieder, wenn sie nicht mehr aktiv auf dem Platz stehen, dennoch erhalten bleiben, als passive Mitglieder das Fundament des Vereinslebens gestalten.

Baulicher Ausdruck dieser Überlegungen ist ein Vereinsheim, ein Mittel- und Treffpunkt, ohne den es nicht geht. Weshalb sich die Überlegungen des Vorstands schnell auf den idyllisch im Wald gelegenen Gartenpavillon richteten. Dieser verfügt über eine überdachte Terrasse, deren Boden mittlerweile neu geplättelt wurde. Momentan wird über ein Rollladensystem nachgedacht. mit dem der Terrassentrakt in der kühlen Jahreszeit geschlossen werden kann, sodass ein Innenraum entsteht, der auch bei kühleren Temperaturen genutzt werden kann.

Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf das Gelände um den Gartenpavillon herum. Mit einem Bagger wird der Boden modelliert, eingeebnet. So soll ein mit Splitt gefestigter Bereich entstehen, rund 150 Quadratmeter umfassend, der bestuhlt werden kann und aus dem Pavillon ein kleines „Gasthaus“ macht – einen geselligen Treff für die Mitglieder, die hier nach dem Training den Tag ausklingen lassen können.

Die restliche Fläche dient zum einen zur Anlage eines Wegs, der von Platz eins zu den hinteren Plätzen führt, erhält zum anderen einen Rasen, der zum natürlichen Ambiente passt. Bis Ende April sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Dann, so Hampel, beginnt die Verbandsrunde und will sich der TTC Waldhaus als schmucker Gastgeber präsentieren. Dazu gehört auch, dass momentan die Arbeiten auf den sechs Sandplätzen auf Hochtouren laufen, sie werden auf Vordermann gebracht und sind bis zum Beginn der Saison bespielbar.

Einnahmen generieren

Das Vorhaben hat noch einen Nebeneffekt, es soll Einnahmen für den Verein generieren, mit dazu beitragen, die Kosten für die Modernisierung der Anlage zu tragen. Womit den Mitgliedern, ob passiv oder aktiv, in den Sommermonaten das eine oder andere kühle Getränk noch besser schmecken wird, immerhin dient es einem guten Zweck. Klar ist auch, so Saam, das Vorhaben tangiert auf keinen Fall das Vereinslokal, das weiterhin seine Gäste mit griechischen Spezialitäten verwöhnt.

Saam und Hampel blicken auf die Hauptversammlung ihres Vereins, bei dem die bisherigen Arbeiten sicherlich auf Wohlwollen stoßen. Und auf jeden Fall müssen die Mitglieder noch über eine Namensänderung abstimmen – der Club soll künftig als „TTC Waldhaus Neulußheim“ firmieren und sich damit klar zur Vier-Sterne-Gemeinde bekennen.