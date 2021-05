Über 100 Anmeldungen fürs Training beim SC Olympia Neulußheim

Neulußheim. Der SC Olympia Neulußheim hat die jüngsten Lockerungen für den kontaktfreien Jugendsport nicht lange auf sich sitzen lassen. „Auch wir sind vergangene Woche wieder ins Training gestartet. Alle Trainer wurden unmittelbar vor dem Training getestet und das Training fand in kleinen Gruppen mit je fünf Kindern statt“, freut sich Jugendleiter Reiner Merkel, dass auf dem Sportgelände wieder Leben einzieht. Die Jugendleitung mit Steffi Ternes und Reiner Merkel hatte ein entsprechendes Seminar besucht und ein Zertifikat erworben, um die Tests bei den Jugendtrainern 30 Minuten vor dem Training abzunehmen. Hierüber wird dann eine entsprechende Bescheinigung erstellt.

„Das Hygienekonzept wurde entsprechend erstellt und vom Ordnungsamt in Neulußheim genehmigt. Der Trainingsplan wurde neu aufgelegt und mehr als 100 Kinder hatten sich für das Jugendtraining in der ersten Woche angemeldet – immer in Gruppen zu je fünf Personen“, berichtet Merkel. Zwar durften im ersten Schritt nur die Kinder bis 13 Jahren trainieren, doch auch die Älteren kamen auf ihre Kosten. Sie haben beim Training mit den Kleinsten im Verein geholfen und waren darüber hinaus zu einem Ausflug beim Fußball-Golf in St. Leon – natürlich in Gruppen von je zwei Personen.

Da die ersten Schritte hin zu einer Öffnung getan sind, hofft man beim SC Olympia Neulußheim, nun auch die geplanten Freizeiten in der zu dem jeweiligen Zeitpunkt erlaubten Form anbieten zu können. „Da das Ostercamp ausfallen musste, haben wir es wie schon im vergangenen Jahr auf Pfingsten verschoben. Das sollte klappen“, betont Reiner Merkel. Jeweils von 9 bis mindestens 18 Uhr werden dann neben einem abwechslungsreichen Fußballprogramm (inklusive Torhütergruppe) auf den Natur- und Kunstrasenplätzen unter anderem noch Ausflüge zum Abenteuer-Spielplatz in Dudenhofen, zur „Alla hopp“-Anlage in Ketsch oder zum Soccer-Park St. Leon zum Fußballgolf angeboten.