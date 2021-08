Über 600 Portionen Russische Eier und Salat verteilt

Neulußheim. Die Landfrauen Neulußheim ohne ihr stets im August abgehaltenes Schopfenfest? Eigentlich undenkbar. Bereits 2020 fiel dieses, im ganzen Umkreis bekannte Fest, der Corona-Pandemie zum Opfer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Vorsitzende des Landfrauenvereins Ingrid Esslinger und ihr Team entschlossen sich, unter Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen das anzubieten, was auch in den Jahren zuvor einer der Renner war: Russische Eier und Salatteller nach Landfrauenart.

Damit geplant und vorbereitet werden konnte, war lediglich eine telefonische oder Vorbestellung per Mail notwendig. Freude über die Resonanz und die vielen netten Kommentare bestätigten den Landfrauen, dass sie mit dem Angebot to go zum zu Hause genießen, richtig lagen. Ein kleines Kontingent für den spontanen Hunger war zwar eingeplant, aber bereits zur Abholzeit zwischen 11 und 15 Uhr sah man einige traurige Gesichter, die ohne das Begehrte wieder fortgingen. „Schade, mein Pech, ich hätte bestellen sollen“, so eine junge Frau– Zeit war ja genug da.

Mehr als 20 Helfer im Einsatz

Mehr zum Thema BiolandhofMerz Telefonische Bestellung Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel SPD Weiterbildung fördern, statt sie zu erschweren Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Plätzchen selbst gemacht (Teil 4) Die Familie liebt ihre Nougatkipferl Mehr erfahren

Während in der Halle von Bioland Merz im Einbahnstraßensystem die Bestellungen aus langen Tabellen abgehakt und kassiert und ausgegeben wurden, war das über 20-köpfige Helferteam im Hintergrund immer noch fleißig. Seit 6 Uhr morgens hieß es, für die 520 Portionen Russischen Eier und 100 Salatteller Vorbereitungen zu treffen. Kartoffeln, Karotten, Salate und 800 Eier, alles Bioqualität, mussten verarbeitet werden. Und dass die Wurst von einem regionalen Metzger kam, war selbstverständlich. Regionales vor Ort und eine umweltfreundliche Verpackung, so Ingrid Esslinger, „ist uns stets ein großes Anliegen“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Team um Ingrid Esslinger war am Ende des langen und arbeitsreichen Tages zwar geschafft aber glücklich, mit seinem to go Angebot ein wenig Erinnerung an die vergangenen großen Schopfenfeste hervorgerufen zu haben. Und was sagte ein Abholer, der die Verpackung an seinem Auto kurz lupfte, „lecker, sehr appetitlich, ich hätte eine zweite Portion für morgen bestellen sollen“. rhw