Übungen für Mädchen schlagen voll ein

Neulußheim. Der lang geplante Lehrgang der Mädchen und Frauen des SC Olympia Neulußheim stand auf dem Programm. Mit 51 Teilnehmerinnen war es eine staatliche Anzahl, die den Trainingslehrgang besuchte.

Unter dem Motto „Nicht ohne meine Mädels“ ging es dann los: Gleich am ersten Abend stand eine Trainingseinheit an. Im Fokus der drei Tag lag das Ziel, die Technik der Mädchen zu verbessern. Auch der der Trainer der ersten Mannschaft Veysel Beyaz war zu Gast und übernahm eine de Trainingseinheiten. Beyaz appellierte zusätzlich an die Geduld und den Ehrgeiz der Spielerinnen.

Nach dem Mittagessen war der Referent des Badischen Fußballverbandes (bfv) Ingo Paulsen zu Gast. Bezüglich des Mottos „Kinder stark machen“ referierte er über legale und illegale Alltagsdrogen und warnte vor Süchten der Jugend. „Gerade für solche Gefahren des Lebens ist ein Verein wichtig und bietet den Jugendlichen den entsprechenden Rückhalt“, betonte Paulsen.

Im Anschluss daran ging es zur nächsten Trainingseinheit. Das Thema lautete „Finten mit anschließendem Torabschluss“. Paulsen zeigte allen, wie man den Übersteiger oder auch den sogenannten „Matthews“ erlernen, verbessern und schließlich auch im Spiel anwenden könnte. „Es war sehr interessant zu sehen, wie er die aufeinander aufbauenden Übungen vormachte und die Mädchen diese umsetzten“, spürte Jugendleiter Reiner Merkel erste Erfolge bei den jungen Fußballerinnen.

Nach dem Abendessen wurde ein Turnier ausgetragen. Auf vier Spielfeldern wurde gleichzeitig bis abends um 21.30 Uhr gespielt, bevor es dann für alle Campteilnehmer zum gemütlichen Teil des Tages überging.

Am nächsten Morgen übernahm Jan Ostler das Aufwärmen. Mit Tabata wurden bei rhythmischen Klängen gymnastische Übungen durchgeführt. Nach dem Dehnen ging es zurück zu den eigentlichen Trainern, die für die individuelle Übungen der Mädchen zuständig waren. Auch das Torwarttraining kam nicht zu kurz: Steffi Ternes hatte sich hier intensiv vorbereitet und zahlreiche Übungen zur Verbesserung des Torhüterinnenspiels erarbeitet und durchgeführt. wy

