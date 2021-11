Unfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen

Neulußheim. Mehrere Fahrzeuge sind am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr in der Zeppelinstraße bei einem Unfall beschädigt worden. Eine 25-jährige Frau wich laut Angaben der Polizei mit ihrem schwarzen VW einem ihr entgegenkommenden 62-jährigen Mann in einem silbernen VW aus. Dabei stieß die Frau gegen zwei geparkte Fahrzeuge am Straßenrand.

Die Schilderungen der Unfallbeteiligten gehen derzeit auseinander, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Telefon 06205/28600 zu melden. Der Sachschaden sei aktuell noch nicht bekannt und werde ebenfalls im Zuge der Unfallermittlungen beziffert, heißt es in der Polizeimeldung abschließend.