Unterstützer brauchen mehr Zuspruch für ihre Arbeit

Neulußheim. Über eine erfolgreiche Arbeit des Vereins für Bürgerhilfe und Kulturförderung hat Vorsitzender Werner Krauß bei der Jahreshauptversammlung vor den interessierten Mitgliedern berichtet: „In unseren Vereinsstatuten haben wir uns verpflichtet, Neulußheimer Mitmenschen zu unterstützen, die unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten sind. Wir konnten hier schon oft unbürokratisch und schnell helfen, wenn von anderer Seite keine Hilfe zu erwarten war“.

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist die Förderung der Ausbildung von jungen Menschen. „Die erfolgt nicht nur durch Spenden an Schulen und Kindergärten. Seit Jahren kann dank unserer regelmäßigen Spenden auch eine Fachkraft bezahlt werden, welche die von der Gemeinde Neulußheim angebotene kostenfreie Hausaufgabenhilfe an der Lußhardtschule unterstützt“, erläuterte Krauß in seinem Jahresbericht.

Veranstaltungs-Einnahmen fehlen

„Last but not least ist es uns ein Anliegen, dass alle Kinder sicher schwimmen lernen. Wir unterstützen daher den Förderverein der Lußhardtschule, die Schülerfreunde, damit dieser eine Schwimmlehrerin bezahlen kann.“ Diese Aussagen konnte Kassenwart Michael Bamberg durch beeindruckende Zahlen belegen: „Dank vieler Fördermitglieder, Einzelspenden und durch Gelder, die wir mit Veranstaltungen eingenommen haben, konnten wir in den vergangenen zehn Jahren rund 82 000 Euro innerhalb von Neulußheim an Fördergeldern vergeben. Leider hat die Corona-Pandemie auch bei der Bürgerhilfe Spuren hinterlassen. Da keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnten, fehlen uns dann auch die Einnahmen.“

„Und da kommen wir zu einem weiteren Problem“, ergänzte Werner Krauß. „Viele unserer Unterstützer sind schon älter und können daher unsere Veranstaltungen nicht mehr besuchen. Wir brauchen bei unseren Events jedoch ein volles Haus. Denn bei leeren Stuhlreihen erzielen wir keine Gewinne. Und Geld, das wir nicht einnehmen, können wir dann auch nicht als Fördergelder ausschütten.“ Um dieses Problem jetzt anzugehen, will der Verein in den kommenden Monaten vermehrt mit anderen Neulußheimer Institutionen ins Gespräch kommen.

„Denn um weiterhin erfolgreich unsere Arbeit tun zu können, brauchen auch wir Unterstützung“, erläutert Werner Krauß: „Mein Wunsch für die Zukunft des Vereins ist eigentlich ganz einfach: Dass es für unsere Neulußheimer Bevölkerung selbstverständlich ist, unsere Veranstaltungen zu besuchen. Und auch Vereine und andere Institutionen ein kleineres oder größeres Kontingent an Karten abnehmen. Denn wir engagieren uns ja nicht für uns als Verein, sondern für die Menschen in Neulußheim. Und deshalb sind wir tatsächlich kein Verein wie jeder andere“. Und natürlich freuen wir uns auch über neue Fördermitglieder“, fügt Krauß hinzu. Er stehe Interessierten unter der Telefonnummer 0172/7 10 71 58 für Informationen zur Verfügung.

Neu in den Vorstand der Bürgerhilfe gewählt wurde Dr. Jutta Hartmann. Als weitere Beisitzerin neben Marianne Kippenhan komplettiert sie den Vorstand um Werner Krauß, Gisela Birk (zweite Vorsitzende), Michael Bamberg (Kassenwart) und Ursula Geberth (Schriftführerin).

„HardChor“ kommt im November

Vormerken können sich alle Interessierten schon den 26. November: An diesem Tag gastiert der Heidelberger „HardChor“. Dieser hat bereits 2016 und 2018 in Neulußheim wahre Begeisterungsstürme ausgelöst. Und freut sich nach zwei Jahren Corona-Zwangspause auf die Vorstellung seines neuen Programms. zg/ib