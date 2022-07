Uwe Sulger wechselt jetzt

Neulußheim. Elf Jahre ist es bereits wieder her, dass der evangelische Pfarrer Uwe Sulger die Kirchengemeinde Neulußheim in Richtung Rheinau verlassen hat. Im Jahre 1996 hatte Sulger die Stelle hier als Nachfolger des langjährigen Pfarrers Siegfried Fritsch und nach einem einjährigen Vikariat von Gerhard Sprakties übernommen. Nun steht für ihn ein weiterer Wechsel bevor – nach Wertheim.

Uwe Sulger stammt aus Mannheim, machte nach seinem Abitur am Lessing-Gymnasium eine Ausbildung in der Verwaltung. Erst danach begann er das Studium der evangelischen Theologie, das er in Heidelberg absolvierte und nach Stationen in Bretten, Schwetzingen, Iffezheim, Hügelsheim und Schefflenz kam er nach Neulußheim. 14 belebte und arbeitsreiche Jahre folgten, denn der Neubau des Gemeindezentrums stand an und neue Glocken mussten her.

2011 wechselte er auf die Rheinau. Knapp 6000 Bürger gehören dort der evangelischen Kirche an. Er wurde Pfarrer in der Versöhnungskirche und hatte die Aufgabe, aus drei evangelischen Gemeinden eine Einheit zu bilden. Sein soziales Engagement mit Mittagstisch, Inklusionscafé und vielen sozialen Aktivitäten prägten die segensreiche Arbeit Sulgers. Aktiv war Pfarrer Uwe Sulger auch als Notfallseelsorger, Polizeipfarrer und im Stadtkirchenbezirk Mannheim.

Jetzt freut sich der 62-Jährige auf seine neue Aufgabe in Wertheim in der Emmausgemeinde. In Mannheim sei es immer problematischer geworden, vor Ort etwas zu bewegen. Die Einbindung in die Gesamtkirchengemeinde sei aufgrund des Einflusses der Verwaltung einengend gewesen. In einer eigenständigen Gemeinde wie Wertheim seien die Abläufe überschaubarer und nachvollziehbarer. Einen wichtigen Aspekt von Sulgers seelsorgerlicher Arbeit hat stets die Ökumene eingenommen. So findet am Sonntag, 17. Juli, die Verabschiedung in einem ökumenischen Gottesdienst in der Versöhnungskirche im Rahmen des Stadtteilfestes statt. ba