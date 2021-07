Verkehrsbelastung schreit nach Abhilfe

Neulußheim. Die Verkehrsbelastung in den Hauptstraßen hat zwischenzeitlich ein unerträgliches Ausmaß angenommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Wählervereinigung „Wir für Neulußheim“ (WfN).

Gründe hierfür seien die Arbeiten an der B 39, für die beide Zufahrten von Altlußheim zur B 39 gesperrt wurden, obwohl die Arbeiten zeitlich versetzt in verschiedenen Abschnitten ausgeführt werden. Mit dem Ergebnis, dass die Nachbarn durch Neulußheim fahren müssen, sobald sie Altlußheim verlassen wollen. Gleichzeitig sorgt die Ampel an der Zufahrt Neulußheim-Mitte zur früheren B 36 für lange Rückstaus. Beide Straßen fallen in den Verantwortungsbereich des Regierungspräsidiums, das sich bisher wenig dafür interessiert habe, welche Auswirkungen dies auf den Ort habe.

Bei einem Stammtisch sollen Ideen gesammelt werden, wie sich die Verkehrssituation wieder verbessern lässt. Der Stammtisch findet am Donnerstag, 29. Juli, 19 Uhr, im Vereinsheim des SC Olympia statt. Eine Anmeldung an Ingeborg Bamberg, E-Mail vorstand@wir-fuer-neulussheim.de, ist wünschenswert. ib