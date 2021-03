Neulußheim. Seit etlichen Wochen werden die Nutzer der Bücherei durch Corona ausgebremst. Nach einer kurzen Öffnung während des Lockdowns, mit dem gewissenhaften Beachten der hygienischen Vorgaben, wurde diese erneut geschlossen. Wie gut, dass es am Bücherschrank am Gemeindebüro nach Lesestoff zu suchen, heißt es in einer Mitteilung des SPD-Ortsvereins.

Mit dem Argument Corona, so die Genossen, könne man so vieles abdecken und entschuldigen. Umso unverständlicher ist, dass die Nachbargemeinden gute Lösungen gefunden haben, um ihre Leser zu versorgen. Bücher und Medien mit Termin in Hockenheim ausleihen, da kann man schon neidisch werden, wobei die Inzidenz in Neulußheim geringer ist, als in der Nachbargemeinde, so die SPD.

Der Ortsverein findet dieses übervorsichtige Agieren der Gemeindeverwaltung in keiner Weise bürgerfreundlich. Das vorherige Konzept habe gezeigt, dass die Nutzer achtsam und mit dem nötigen Abstand und vorgegebener Regeln ihre Bücherei nutzten. rhw