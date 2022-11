Neulußheim. Die Gemeinde Neulußheim beteiligt sich am Volkstrauertag und lädt daher am Sonntag, 13. November, zu einer kleinen Feier auf den Friedhof ein. Um 11.30 Uhr beginnt die Trauerfeier am Engelsdenkmal.

Neben Gebeten und einer Ansprache von Bürgermeister Gunther Hoffmann wird auch der Musikverein „Harmonie“ vor Ort sein und die Veranstaltung künstlerisch umrahmen.