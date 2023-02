Vorsitzende Sigrid Beck über Zukunft des TBG Neulußheim

Neulußheim. Der Turnerbund Germania, 1889 gegründet, ist der älteste und mitgliederstärkste Verein in Neulußheim. Grundlage für die gute und reibungslose Arbeit des Vereins sind ein engagierter Vorstand, Abteilungsleitungen, Übungsleitende und motivierte Mitglieder aller Altersgruppen. Grund genug, kurz vor der nächsten Jahreshauptversammlung am 10. März, ein Interview mit der Vorsitzenden Sigrid Beck zur zukünftigen Weichenstellung des Vereins zu führen.

Frau Beck, der TBG ist im Umbruch, was meinen Sie damit?

Sigrid Beck: Jeder Verein braucht Menschen mit vielfältigen Fähigkeiten, neuen Ideen, Motivation, Freude und Offenheit gegenüber Klein und Groß. Und diese Fähigkeiten bringen seit vielen Jahren unsere Ehrenamtlichen ein. Umbruch deswegen, weil es in der Natur liegt, dass irgendwann ein Generationswechsel vonstatten geht.

Heißt das, dass Sie Ihr Amt zur nächsten Jahreshauptversammlung zur Verfügung stellen?

Beck: Nein, nicht in diesem Jahr. So ein Wechsel muss sehr gut vorbereitet sein, dennoch rechtzeitig in Angriff genommen und die Weichen gestellt werden. Nicht nur der TBG kennt die Sorge der Nachfolge, Menschen zu gewinnen, die mit Interesse und Teamfähigkeit ihre Talente einbringen. Mein Amt als Vorsitzende muss da auch in den Blickpunkt rücken.

Sie suchen also für Ihren Verein Menschen, die sich ehrenamtlich für eine Tätigkeit im geschäftsführenden Vorstand interessieren?

Beck: Ja, die Zukunft unserer Sportvielfalt zu erhalten und zu stärken hängt auch davon ab, inwieweit Mitglieder, Eltern und Freunde des Vereins sich für diese Zukunft einbringen. Die anstehenden Aufgaben werden im TBG teamorientiert gelöst und stärken somit die Gemeinschaft.

Was zeichnet den TBG aus?

Beck: Heute sind in den sechs Abteilungen, Handball mit den Erwachsenen und der Jugend, Leichtathletik, seit Kurzem auch mit einer jungen Frauengruppe, Hallencricket, Diabetikersport, Turnen, Rhythmische Sportgymnastik und Badminton über 600 Mitglieder hervorragend organisiert und engagiert. Beispielsweise in der Turnabteilung, mit etwa 300 Mitgliedern, bewegen sich Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Unser ganzer Stolz ist die europaweit bekannte Turntalentschmiede in Rhythmischer Sportgymnastik, ein Aushängeschild für Neulußheim. Strukturell und finanziell ist der TBG übrigens gut aufgestellt

Wo wird trainiert?

Beck: Zum einen in der Turnhalle am Messplatz, aber auch in der Hardthalle, auf dem Sportplatz der Gemeinde und in der Turnhalle der Lußhardtschule. Wir freuen uns bereits auf die Einweihung der neuen Kultur- und Sporthalle, die uns weitere Möglichkeiten gibt, Strukturen anzupassen und zu stärken. Wir hoffen auch, dass Wartelisten abgebaut werden können.

Wie können sich Mitglieder einbringen?

Beck: Unser TBG braucht sportinteressierte Menschen mit vielfältigen Fähigkeiten. Sei es in der Verwaltung, EDV oder handwerklich Begabte. Freude, Interesse am Verein sowie Loyalität im Team werden seit vielen Jahren beim TBG gelebt. Deshalb würden wir uns freuen, wenn unser Vorstand durch neue Gesichter unterstützt wird.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des TBG ?

Beck: Dass wir gut aufgestellt den Fortbestand des Vereins, auch mit einem Generationenwechsel, mit engagierten Ehrenamtlichen hinbekommen und wir die ersten Weichen in der kommenden Jahreshauptversammlung dafür am 10. März stellen können. Und was sich viele andere Vereine auch wünschen, dass das Ehrenamt in der Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit bekommt. Denn was wären wir ohne deren großes, soziales Engagement ?