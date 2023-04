Vortrag mit Klavierbegleitung für "Aktiv im Alter": War Mozart in Neulußheim?

Neulußheim. Vor 300 Jahren war einer der großen Komponisten der Musikgeschichte ganz in der Nähe. Der siebenjährige Wolfgang Amadeus Mozart verbrachte einige Zeit in Schwetzingen und in Mannheim. Doch hielt er sich auch in Neulußheim auf?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da es äußerst unwahrscheinlich ist, dass der junge Mozart die Schi-ckardt-Gemeinde im 18. Jahrhundert besuchte, wird das am Dienstag, 11. April, 15 Uhr, nachgeholt.

Der fünfjährige Anselm Inselmann spielt aus Mozarts Werken. Andreas Sturm, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes, der den Seniorennachmittag der Gemeinde diesmal gestaltet, liest aus den Briefen von Mozarts Vater, die er in seiner Zeit in Mannheim und Schwetzingen geschrieben hat.

Aktiv im Alter findet jeden Monat mit wechselnden Veranstaltungen statt und wird organisiert von der Gemeinde Neulußheim in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Neulußheim.

Alle Veranstaltungen sind für die Senioren kostenfrei. Es wird jeweils Kaffee, Tee und Kuchen gereicht. Das evangelische Gemeindehaus ist barrierefrei zu erreichen.