Vortrag über wiederkehrende Blasenentzündungen in Neulußheim

Neulußheim. Die Volkshochschule Hockenheim veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Donnerstag, 20. April, um 19 Uhr im Alten Bahnhof in Neulußheim einen Gesundheitsvortrag zum Thema „Wiederkehrende Blasenentzündungen bei Frauen – was kann man tun?“.

Blasenentzündungen sind ein urogynäkologisches Thema, das Frauen von frühester Kindheit an bis ins hohe Alter begleiten kann. Besonders belastend können hierbei wiederkehrende Blasenentzündungen sein. Sie können sowohl eine körperliche als auch eine psychische Belastung darstellen, da sie den Alltag der Betroffenen einschneidend mitbestimmen können.

Definition und Therapie von wiederkehrenden Blasenentzündungen

Im Vortrag werden die Definition von wiederkehrenden Blasenentzündungen sowie mögliche Risikofaktoren zur Entstehung dargestellt. Außerdem werden therapeutische und vor allem prophylaktische Maßnahmen aufgezeigt, die einen individuellen Lösungsweg für die Betroffenen aus der meist multifaktoriellen Problematik darstellen können.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, dem Referenten Dr. Dr. Florin Lenz, Facharzt für Frauenheilkunde und Urogynäkologie in Mannheim, Fragen zu stellen.