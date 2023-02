Neulußheim. Die Naturfreunde Lußheim laden am Donnerstag, 2. März, zu einer Wanderung in der Umgebung ein. Los geht es um 14 Uhr am Treffpunkt Wagbachhäusel.

Wanderführer Rudi Marker beschreitet interessante Wege durch die Umgebung, bei der Rückkehr gegen 16 Uhr am Wagbachhäusel besteht die Möglichkeit zur gemeinsamen Einkehr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.