Wechsel an Spitze der Wehr

Neulußheim. 23 Jahre stand er an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr und prägte deren Erscheinungsbild, nun hat er das Kommando in jüngere Hände übergeben. Insgesamt blickt Harald Butz (rechts) auf 45 Jahre im aktiven Feuerwehrdienst zurück. Bei seiner offiziellen Verabschiedung vom Amt des Kommandanten wurde Harald Butz durch Matthias Gerlach (li.), Unterkreisführer Schwetzingen, mit dem deutschen Ehrenkreuz in Silber des Deutschen Feuerwehrverbands ausgezeichnet – die höchste Auszeichnung der Wehr, die einem Kommandanten verliehen werden kann. / aw

